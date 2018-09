Habitat : SATISFAIRE LES BESOINS DU CITOYEN

Pas moins de 786 logements de différents programmes ont été attribués, jeudi dans la wilaya de Saïda, à leur bénéficiaire. Ces logements ont été distribués, à l’occasion de la célébration de la fête de l’Achoura, lors d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya et présidée par le wali de Saïda, Seif El-Islam Louh. Le wali a indiqué que ce quota comporte 412 logements publics locatifs, dont 192 dans la commune de Sidi Boubekeur, 120 à Sidi Ameur, 43 logements promotionnels publics (LPP) destinés aux familles de victimes du terrorisme et 60 logements promotionnels aidés (LPA) à Saïda, en plus de 253 aides à l’habitat rural à travers les communes de la wilaya, annonçant que 3.074 logements publics locatifs seront attribués, à l’occasion des festivités du 1er Novembre, au chef-lieu de wilaya, dont 850 destinés à la résorption de l’habitat précaire (RHP). Au même mois, la wilaya prévoit la distribution de 500 aides aux bénéficiaires de l’habitat rural, à travers les différentes de communes. En outre, 3.000 citoyens bénéficieront, en fin novembre prochain, de lots de terrain sociaux destinés à l’autoconstruction à travers différentes communes, dont 973 lots à Saïda, a indiqué le directeur de l’habitat, Mustapha Zerguit. Il est prévu, au mois d’avril 2019, la distribution de 2.000 logements publics locatifs au chef-lieu de wilaya, selon le wali. Il est attendu aussi le lancement, en début d’année prochaine, des travaux de réalisation de 2.500 logements publics locatifs à Saïda. Un projet dont le gel a été levé par les pouvoirs centraux et le choix du terrain est en cours. Le wali de Saïda a salué les efforts de l’État, dont ceux du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dans la réalisation de différents projets d’habitat, pour satisfaire les besoins des citoyens. Le quota global du programme d’habitat est estimé dans la wilaya à 44.861 logements, dont 22.768 réalisés, 16.937 en cours et 5.156 autres en voie de lancement, selon la direction de l’habitat. Par ailleurs, la wilaya de Saïda a bénéficié d’une enveloppe de 70,950 milliards DA du ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, pour améliorer le cadre de vie de la population, à travers des opérations d’aménagement urbain et la réalisation d’édifices publics et culturels au profit de 100 quartiers de la wilaya.

Relogement dans la capitale

Lancement prochain d’une nouvelle opération

La deuxième phase de la 24e opération de relogement dans la wilaya d’Alger sera lancée prochainement, a affirmé le wali d’Alger, Abdelkader Zoukh, qui a annoncé la tenue d’une réunion en vue de fixer la date. Le wali d’Alger, qui s’est exprimé en marge d’une visite d’inspection aux différents chantiers des travaux de restauration des vieilles bâtisses et quartiers relevant de la capitale, a indiqué que la date de lancement de la deuxième phase de la 24e opération de relogement sera fixée sur la base des résultats de cette réunion. Par ailleurs, M. Zoukh a fait savoir que le nombre de familles ayant bénéficié des différentes formules de logement au niveau de la wilaya d'Alger, depuis 2014, s'élève à plus de 90.000.

Ces opérations de relogement dans la capitale ont permis, depuis leur lancement, la récupération de 536 hectares d'assiettes foncières affectées à la réalisation de différents projets de développement et d'espaces verts. Le relogement des familles dans la capitale, qui s’inscrit dans le cadre de l’éradication des bidonvilles, a permis, en outre, la récupération de plusieurs espaces pédagogiques qui avaient été transformés en des habitations précaires pendant de longues années. Il convient de rappeler que, lors des 23 opérations de relogement qu'a connues la capitale de juin 2014 jusqu'à janvier 2018, pas moins de 316 sites de bidonvilles sur les 569 recensés dans la wilaya d'Alger ont été éradiqués, permettant, de ce fait, le relogement de plus de 44.000 familles. Il est utile de préciser que cette 24e opération de relogement est divisée en 4 étapes et devra profiter à 8.000 familles. La première étape s’est déroulée en deux jours, soit les 4 et 12 juillet, touchant plus de mille familles. M. Zoukh a fait savoir que plus de 2.900 vieilles bâtisses ont été restaurées et réhabilitées dans la wilaya d'Alger depuis janvier 2014, jusqu'à septembre 2018, soit près de 44.000 logements. « Ce sont 2.900 vieilles bâtisses touchées par les opérations de restauration et de réhabilitation pour une enveloppe de plus de 6.000 milliards de centimes, dans le cadre du plan stratégique de réaménagement et de modernisation de la wilaya d'Alger», a-t-il précisé, tout en annonçant l’octroi d’un budget supplémentaire devant être injecté cette année pour la poursuite de cet important programme. Notons que dans le cadre de l’embellissement des façades des immeubles, plus de 3.000 antennes paraboliques individuelles ont été enlevées et remplacées par 4.000 paraboles collectives, en vue d’améliorer l’esthétisme de la capitale.

Les opérations de rénovation des vieilles bâtisses, dont les appartements sont à 90% des propriétés privées, ont été réalisées par une main-d’œuvre 100% algérienne, impliquant 500 entreprises de réalisation et 132 bureaux d’études gérés par des cadres algériens. Poursuivant ses propos, M. Zoukh a indiqué que les travaux de rénovation des veilles bâtisses ont généré plus de 22.000 postes d’emploi au profit des jeunes depuis le début de ces opérations.

Kamélia Hadjib



M’sila

Diversifier l’offre



Pas moins de 9.000 lots sociaux, actuellement en cours d’aménagement, seront distribués à travers les communes de la wilaya de M’sila, «avant la fin de l’année en cours 2018», a indiqué, jeudi, le wali Hadj Mokdad. La distribution de ces lots permettra, d’un côté, de réduire la demande sur le logement, et, de l’autre, de diversifier l’offre en matière de promotion immobilière dont les charges sont actuellement supportées uniquement par l’État, a souligné le wali, en marge de la distribution de 688 logements des diverses formules. La wilaya de M’sila a connu, depuis 2005, à ce jour la distribution de 87.633 logements, dont 33.670 logements publics locatifs (LPL), a ajouté le responsable de l’exécutif local, qui a précisé que 17.489 LPL sont actuellement en cours de réalisation et montrent le maintien des efforts publics pour la résorption de la crise du logement. Le wali a annoncé la distribution «prochaine» d’un quota de 1.700 logements dans les deux communes de Boussaâda et de Sidi Aïssa, et la poursuite des enquêtes sociales préalables à la distribution de plus de 1.000 autres unités au chef-lieu de wilaya. Selon la direction du logement, la wilaya de M’sila connaîtra prochainement l’attribution de plus de 7.748 LPL, de sorte à réduire le taux d’occupation du logement (TOL) de 5,5 actuellement à 4,5.

Tissemsilt

Cap sur l’autoconstruction

Une cérémonie de remise des clés et des actes d’affectations de 300 logements et 300 lots de terrain destinés à l’autoconstruction a été organisée, mercredi à la maison de la Culture de Tissemsilt. La cérémonie s’est déroulée en présence du wali par intérim, Abdelkrim Maghrébi. Elle a permis la remise des clés aux bénéficiaires de 100 logements publics locatifs de la commune d’Ammari, 200 aides à l’habitat rural répartis à travers la wilaya et 300 lots sociaux d’auto-construction dans la commune de Layoune. Cette initiative intervient dans le cadre de l’opération de distribution d’envergure de logements, en application de la décision du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, portant distribution de logements des différents programmes à l’occasion des fêtes nationales et religieuses, selon la direction locale de l’habitat. Par ailleurs, le directeur de l’OPGI, Abdelkrim Derkaoui, a annoncé la programmation, en novembre et décembre prochains, d’une autre opération de distribution de 1.500 logements publics locatifs et ceux destinés à la résorption de l’habitat précaire RHP à travers les communes de Khémisti, Tamalaht, Sidi Lantri, Tissemsilt, Layoune et Bordj Émir-Abdelkader.

Tizi Ouzou

La distribution va se poursuivre

Une cérémonie de distribution de 972 aides à l’habitat rural et de remises de clés au profit de 12 bénéficiaires de logements sociaux participatifs (LSP) a été organisée, mercredi à Tizi Ouzou, à la veille de la célébration de la fête religieuse de l’Achoura. Selon les chiffres communiqués, lors de cette cérémonie présidée par le wali Mohammed Bouderbali et organisée à la maison de la Culture Mouloud- Mammeri, les 12 logements LSP sont implantés dans la daïra des Ouacifs, alors que les aides à l’habitat rural ont touché des citoyens de plusieurs communes de la wilaya, a-t-on indiqué. Cette cérémonie s’ajoute à celle organisée le 27e jour du mois de Ramadhan dernier, où 1.200 aides à l’habitat rural ont été octroyées et 252 clés de logements publics locatifs remises et à celle ayant eu lieu le 4 juillet dernier à la veille de la célébration du 56e anniversaire de la fête nationale de l’indépendance et de la jeunesse pour la remise de clés à 180 bénéficiaires de logements sociaux participatifs (LSP) et de 1.000 aides à l’habitat.

M. Bouderbali a indiqué que depuis le début de l’année, plus de 6.000 logements tous segments confondus et décisions d’aides à l’habitat rural ont été attribués à leur bénéficiaire, observant que la formule de l’habitat rural a profité, depuis son lancement, à pas moins de 90.000 familles de la wilaya.

Constantine

200 aides à l’habitat rural



Pas moins de 219 logements publics-locatifs (LPL) et logements de fonction et 200 aides à l’habitat rural ont été distribués à leur bénéficiaire, dans une cérémonie tenue à la maison de la Culture de la commune d’El-Khroub (Constantine), en présence des autorités locales. Il s’agit de 160 logements de fonction pour les enseignants de l’université de Constantine 3 Salah-Boubnider et de 30 logements LPL situés dans la région de Benyakoub, dans la commune de Ben Badis (daïra d’Aïn Abid), ainsi que 19 autres dans la commune de Zighoud-Youssef, et 10 logements à Ali-Mendjli alloués aux familles habitant dans la vieille ville de Constantine, a précisé à la presse, le chef de l’exécutif local, Abdessamie Saidoune. La wali a rappelé que plus de 13.000 logements de différents segments ont été distribués depuis le début de l’année à Constantine, soulignant que les autorités locales œuvrent «à attribuer au fur et à mesure tout projet de logement parachevé». Il a également révélé qu’à partir «du mois de novembre prochain et jusqu’à la fin de l’année en cours», plusieurs opérations de distribution de nouveaux logements implantés aux deux pôles urbains Ali-Mendjli (Extension occidentale no 20) et Massinissa seront organisées.

El-Oued

Programme de lotissements sociaux

Au total, 1.910 logements, de différentes formules de construction, ont été attribués mercredi dans le cadre d’une cérémonie organisée au siège de la wilaya d’El-Oued. Ces habitations se répartissent en quatre types de logement, à leur tête le logement de type public locatifs (LPL), avec 972 unités attribuées dans quatre communes, à savoir Guemmar (300 unités), Djamâa (570), Robbah (12) et Still (90). Au moins 138 autres unités concernent la formule de logement promotionnel aidé (LPA) et ont été réparties entre les communes d’El-Oued et de Robbah, en plus de l’octroi de 200 aides financières à l’habitat rural pour les communes de Hamraya, Taleb-Larbi, Magrane, Sidi-Aoun et Nakhla. De plus, 600 titres d’attribution de lots de terrains à bâtir ont été accordés dans le cadre d’un programme de lotissements sociaux, préconisé dernièrement pour résorber la crise de logement au Sud et les Hauts-Plateaux. Approchés par l’APS, plusieurs bénéficiaires ont exprimé leur «grande joie» et ont salué les «grands efforts déployés par l’État pour résoudre le problème du logement». Le wali d’El-Oued, Abdelkader Bensaïd, a affirmé que les opérations d’attribution de logements de cette année sont les plus importantes en termes de volume depuis plus de 15 ans, et ce dans le cadre de la concrétisation du programme du Président de la République visant à remédier à la crise du logement. Des efforts sont également déployés pour accélérer la concrétisation et l’attribution des logements programmés et répondre aux attentes du citoyen en la matière, a-t-il ajouté. Quelque 8.000 logements ont été attribués au cours de cette année, en plus de la délimitation de 131 sites de lotissements sociaux à travers 27 communes des 30 communes que compte la wilaya d’El-Oued.