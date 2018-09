Quatrième édition de l’université d’été du FCE : L’entreprise intelligente en débat

«Une entreprise intelligente pour une économie nouvelle», tel est le thème de la quatrième édition de l’université d’été, du Forum des chefs d’entreprise (FCE) qui se tiendra du 5 au 7 octobre au sud du pays à El Oued. On constate ces dernières années, que le management ne cesse de développer. À l’ère de la mondialisation, on ne parle plus, d’une entreprise, formatrice, qualifiante ou apprenante mais d’une entreprise intelligente. En Algérie ce concept, relève toujours de l'idéal managérial plus qu’un modèle accompli. Ceci dit, selon les experts, le chemin est encore long pour voir la naissance d’une entreprises nationale intelligente. Mais, il est impératif de penser dés maintenant pour mettre en place une stratégie mûrement réfléchie et des mécanismes ainsi que des moyens nécessaires afin de pousser nos entreprises à s’adapter davantage aux nouvelles technologies. C’est-à-dire, la transition d'une entreprise classique vers une smart entreprise. Sachons qu’à travers l’ouverture du marché national aux produits étrangers, la concurrence va devenir, sans nul doute, de plus en plus vigoureuse. En effet, le FCE, s’est montré conscient, de l’ampleur de progrès sans limite de la technologie et son impacte direct sur l’évolution de l’entreprise et l’économie. Cette organisation patronale précise dans un communiqué dont une copie nous a été transmise que cette thématique s'est imposée d’elle-même, eu égard aux enjeux liés à la transformation de l’économie nationale. Dans ce contexte particulier, l'entreprise algérienne est en train d'émerger en tant que «force motrice» dans le développement économique et social du pays, selon le FCE considérant que la contribution de l'entreprise à l'effort de création de richesse et d'emploi s’affirmait de plus en plus dans la sphère hors -hydrocarbures. Cependant, «la bataille de la compétitivité demeure son plus grand défi dans l'environnement mondial actuel où la survie d’une entreprise dépend de ses capacités d’innovation», précise le FCE.



Hisser notre économie au rang des économies émergentes



Cette organisation patronale estime, à cet effet, que le rôle de l'entreprise devrait être prépondérant et surtout pérenne, comptant davantage sur ses ressources propres pour produire, exporter et innover et être ainsi le catalyseur de la diversification de l’économie nationale enclenchée par les pouvoirs publics. Et de poursuivre «c’est là l'enjeu majeur de l’heure et à venir pour l’entreprise nationale afin de hisser notre économie au rang des économies émergentes, capable de faire face aux phénomènes perturbants, nés des bouleversements des marchés, plus particulièrement des marchés pétroliers». Face à la chute des prix des hydrocarbures, le communique du FCE a précisé que « l'évolution consistait à faire émerger de nouvelles sources de croissance, fondées davantage sur l’effort productif et la compétitivité des entreprises économiques, est tributaire d'un certain nombre de conditions incontournables, qui doivent être sinon réunies, en tout cas consolidées». À ce propos le FCE a insisté sur la nécessité de disposer en premier lieu d’un capital humain continuellement performant et sans cesse adapté, tout en regrettant le fait que l’action des entreprises en direction de leurs ressources humaines continue d’être souvent le parent pauvre de leur stratégie de développement, quand elle n’est pas simplement inadaptée et obsolète. Quant à la deuxième condition, le FCE souligné que celle-ci est liée aux techniques de digitalisation qui constituent un puissant instrument d’organisation efficace et performante de l’entreprise, ajoute le FCE mettant l'accent sur la nécessité d'accompagner cette nouvelle dynamique, en permettant aux startups de naître et de grandir. S’agissant de la troisième condition, celle-ci consiste à mettre en place un environnement favorable pour le développement du potentiel de croissance des startups dont certaines sont vouées à être les champions économiques de demain. Rappelant que les nations repensent leur mix énergétique pour exploiter des ressources renouvelables, propres, durables et moins coûteuses, le FCE estime que l’Algérie était bien positionnée pour être un fournisseur mondial d’énergie solaire après avoir été un acteur important dans l’exploration, l’exploitation et l’exportation d’hydrocarbures. «C'est à ces conditions que l'entreprise pourrait jouer alors pleinement son rôle pour une économie forte et durable, ayant toute sa place à la table de l’économie mondialisée», affirmé le forum des cheffes d’entreprises.

M. A. Z.