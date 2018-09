L’historien Alain Ruscio « Le combat doit continuer pour les dizaines de milliers d'Algériens disparus »

L'historien Alain Ruscio a appelé jeudi dernier, suite à la reconnaissance officielle de l'assassinat de Maurice Audin, à la continuité du combat pour la vérité sur les dizaines de milliers d'Algériens ayant connu le même sort. «Pour moi, c'est une victoire symbolique. Mais il faut que le combat continue pour les dizaines de milliers d'Algériens qui ont connu le même sort que Maurice Audin», a-t-il dit dans un entretien à l'APS, saluant le combat de Pierre Vidal-Naquet, historien français mort en 2008 qui s'était beaucoup investi dans un travail de vérité sur l'assassinat par l'armée française de Maurice Audin, en juin 1957. Pierre Vidal-Naquet militait très tôt contre le colonialisme, et particulièrement contre l'usage de la torture pendant la guerre de Libération nationale, rappelle-t-on. Après l'enlèvement à Alger de Maurice Audin par les parachutistes français, il entame un travail d'historien sur cette disparition pour défendre la thèse de sa mort sous la torture. Il publie en 1958 un livre L'Affaire Audin, qui a été réédité et complété, des années plus tard. Pour Alain Ruscio, l'affaire Maurice Audin est une affaire «emblématique», un «drame humain» vécu par deux générations, signalant que les prédécesseurs du président Emmanuel Macron «ont brillé par leur médiocrité», dans cette affaire, à l'exception de Charles de Gaulle et de François Mitterrand qui étaient des acteurs de la guerre d'Algérie. «Je relève une grande médiocrité de la part de ces présidents à ce sujet», a-t-il dit, notant que le président Macron est «un homme novateur» par rapport à ces prédécesseurs. Mais il avertit qu'il ne faut pas croire qu'il est «dans la catégorie des anticolonialistes» et, pour le concernant, «je n'ai pas de place à d'autres espoirs sur la question mémorielle». Exprimant son scepticisme quant à d'autres reconnaissances sur la colonisation française en Algérie, l'historien, auteur de Nostalgérie. L'interminable histoire de l'OAS (La Découverte, 2015), a estimé qu'avec sa déclaration sur Maurice Audin, le président Macron «a donné un gage à une certaine opinion». Au sujet des massacres des Algériens à Paris du 17 octobre 1961, Alain Ruscio doute fort qu'il va y avoir «d'autres avancées», soulignant qu'il faut qu'il y ait «une continuité dans la pression».



SELON LA FILLE DU MATHéMATICIEN

« C'est la fin de l'affaire Audin et le début d'une histoire apaisée »



La fille de Maurice Audin, Michèle, a estimé que la reconnaissance officielle de la responsabilité de l'Etat français sur la torture et l'assassinat de son père est «la fin de l'affaire Audin et le début d'une histoire apaisée». «C'est la fin de l'affaire Audin et le début d'une histoire apaisée. Il faut aller de l'avant pour histoire apaisée sur la guerre d'Algérie», a-t-elle dit dans une vidéo publiée par Médiapart, soutenant que «le moment est venu». Soulignant que la déclaration du président Emmanuel Macron sur l'assassinat de Maurice Audin est venue combler la distance qui existait entre la vérité, connue déjà depuis 1957, et la version officielle qui évoquait son évasion, Michèle Audin, qui est également mathématicienne comme son père, a affirmé qu'il reste «beaucoup de choses à faire». «Il faut établir comment il a été véritablement assassiné. Il a été torturé, on sait qu'il a été assassiné, mais on ne connaît pas comment cela était fait», a-t-elle dit, soutenant qu'il y a également «beaucoup de choses» pour les disparus de la guerre d'Algérie. Le président Macron a indiqué dans sa déclaration remise jeudi dernier à la veuve de Maurice Audin qu'«il importe que cette histoire soit connue, qu’elle soit regardée avec courage et lucidité», appelant à l'approfondissement du travail de vérité qui doit ouvrir la voie à une «meilleure» compréhension du passé français et à une volonté «nouvelle» de réconciliation des mémoires et des peuples français et algérien. «Il en va de l’apaisement et de la sérénité de ceux qu’elle a meurtris, dont elle a bouleversé les destins, tant en Algérie qu’en France», a-t-il ajouté.

Pour Michèle Audin, «ce n'est pas une chose simple, mais il faut le faire», d'autant, a-t-elle rappelé, que le président Macron a ordonné l'ouverture des archives et appelé les personnes détenant des archives à les faire connaître.