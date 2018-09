Chlef : Une caravane culturelle et artistique dans les zones reculées

Une caravane culturelle et artistique sillonnera dans les prochains jours des régions reculées de quatre communes de Chlef, à l’initiative de la direction de la culture de la wilaya a-t-on appris, jeudi dernier, auprès des organisateurs. Un riche programme d’activités culturelles et artistiques est prévu au titre de cette caravane, qui sillonnera quatre communes de la wilaya, a indiqué à l’APS le directeur de la maison de la culture de Chlef, Djilali Dahmani, en marge d'une représentation théâtrale pour enfants, sur le thème de l’hygiène du milieu.

Les zones reculées ciblées par cette activité se trouvent dans les communes de Bouatab, El Karimia, Zebboudja et Dahra, a-t-il déclaré, signalant la programmation, à leur profit, d’ateliers d’arts plastiques, de la musique, du théâtre et des concours de détente.

L’environnement et l’hygiène du milieu constituent les thèmes principaux des ateliers et pièces théâtrales programmés, a souligné M. Dahmani, l’objectif étant, selon lui, d’"ancrer la culture de l’environnement chez les générations montantes, tout en incitant les citoyens à s’impliquer dans les campagnes nationales de nettoyage et de bénévolat". L’opportunité a donné lieu à la présentation d’une pièce théâtrale, par l’association des amis de l’environnement, au profit de près de 500 enfants. Selon les organisateurs, la pièce a pour objectif principal d’inculquer aux enfants présents les principes de l’hygiène et de préservation de l’environnement et du milieu. Une initiative saluée par les familles accompagnant leurs enfants, d’autant plus qu’elle a coïncidé avec un jour férié, ont-elles relevé.

Le président de l’association "El Mita" pour la protection de l’enfant, Nacer Khennoussa, a, également, loué cette activité, qui s’"intéresse à l’enfance, tout en contribuant à la préservation de l’environnement", a-t-il dit, appelant à la généralisation de telles initiatives au profit des zones reculées, notamment.