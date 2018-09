Forum Eurasien sur les femmes : les avancées enregistrées en Algérie

Intervenant à l'ouverture du 2e Forum Eurasien sur les femmes, qui s'est tenu les 19 et 20 septembre à Saint Petersburg (Russie), la ministre de la Solidarité de la Femme et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a prononcé une allocution dans laquelle elle a mis l'accent sur «les avancées enregistrées en Algérie en matière de droits des femmes» grâce à la politique initiée par le Président Abdelaziz Bouteflika.

Elle a également souligné le rôle important qu'a joué la femme algérienne dans le processus de paix et de réconciliation nationale durant la décennie noire.

Le forum a pour principal objectif le renforcement de la coopération internationale, le développement de partenariats et de communications afin de trouver de nouvelles solutions pour l’autonomisation des femmes et de renforcer leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable.

La ministre a également assisté à un atelier organisé par les ministères des Affaires étrangères, de l'Industrie et du Commerce ainsi que de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI) sur le développement de l'entrepreneuriat féminin, souligne le communiqué.

Lors de cet atelier, l'accent a été mis sur le rôle de l'ONUDI en tant que réseau mondial permettant l'accès aux projets d'entrepreneuriat féminin au marché, aux investissements et aux technologies de l'information et de la communication.