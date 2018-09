Dévaluation du dinar : Un mal nécessaire?

Une dévaluation qui relève d’une action «politique», donc volontaire, étant argumentée par un impératif de sauvegarde des fondamentaux économiques, dans une conjoncture particulière. Le régime de change adopté par la Banque d’Algérie, au début des années 1990, basé sur le principe du «flottement dirigé» est situé entre deux régimes extrêmes, à savoir, le régime de «parité fixe» et celui de «taux de change flottant».

Une situation de flexibilité, somme toute relative, qui donne latitude à la Banque d’Algérie d’opérer des ajustements du taux de change « en fonction des déterminants structurels et macroéconomiques, internes et externes, tout en tenant compte des évolutions des taux de change des principales monnaies sur les marchés internationaux», expliquent les responsables de l’institution en charge de la politique monétaire et financière du pays. Cela dit, cette démarche, même si elle est justifiée comme étant une voie salutaire et un instrument défensif de la stabilité des fondements de l’économie nationale, n’est pas sans conséquences, tant sur le plan social que celui de l’économie, soulignent les spécialistes de la finance. Ces derniers s’accordent, par conséquent, sur la nécessité d’une solution économique pour une problématique structurelle. Une thématique abordée par des analystes financiers lors de l’émission la «Semaine Eco» diffusée, mercredi soir sur Canal Algérie. M. Yazid Benmouhoub, analyste financier et DG de la Bourse d’Alger, estime que «Quand on a une économie qui est mono-exportatrice, où pratiquement la totalité de des recettes proviennent de la vente des hydrocarbures», et quant on assiste à «cette baisse importante des réserves de change, cela impacte automatiquement le pouvoir d’achat, de la monnaie». Donc, «le fait que les importations soient aussi importantes et, que le calcul du pouvoir d’achat de la monnaie aussi, tiennent compte de la parité entre l’euro et le dollar, dans pareille situation, ont fait qu’on ait perdu pratiquement 50% de la valeur du dinar». Maintenant, «il reste à savoir, si à l’avenir, le dinar va encore continuer à dévisser davantage ou il y aurait des mécanismes pour freiner cette dépréciation», s’est-il interrogé. Revenant sur les difficultés financières qui ont conduit à cette décision de la Banque d’Algérie de dévaluer le dinar, M. Yazid Benmouhoub a rappelé qu’«on est arrivé même à un moment donné à un assèchement des liquidités bancaires, ce qui a poussé la banque d’Algérie à injecter des liquidités en baissant par exemple le niveau des réserves obligatoires». Aussi, «le fait de décider de ne pas aller s’endetter sur les marchés internationaux a réduit la marge de manœuvre de l’Etat d’où l’option pour le financement monétaire», comme l’une des alternatives adoptées pour faire face à une situation difficile. Selon le dg de la bourse, «Toutes les actions mises en place par les pouvoirs publics vont dans un sens où le dinar ne devrait pas connaître des dépréciations plus importantes». Tout en précisant que « La dévaluation est mécanique», l’intervenant indique qu’«il faut prendre en considération d’autres agrégats qui sont importants, notamment les réserves de change qui sont l’un des déterminants de la valeur du dinar, ou encore cette masse monétaire dans la sphère informelle, qui fausse aussi la valeur du dinar». L’autre facteur évoqué par M. Benmouhoub est, que «la majorité des entreprises nationales importent beaucoup d’intrants de l’étranger» et le fait que «nous n’avons pas une économie qui est exportatrice, cela veut dire qu’on va encore subir cette situation». Selon le DG de la Bourse, «On ne peut pas dire que la politique monétaire a atteint ses limites car il y a d’autres mécanismes qui peuvent être mis en place par la Banque d’Algérie pour éventuellement freiner une tendance à la dévaluation du dinar».

« Nous traitons un symptôme au lieu d’un mal structurel »



L’analyste financier, Ferhat Ait Ali estime, pour sa par, qu’«il n’existe pas un paramètre de modèle de dépréciation particulièrement pour une monnaie qui n’a pas un caractère commercial ou universel». En fait, «C’est une monnaie interne qui était conçue, dès le départ, pour pratiquement irriguer un flux économique et réguler ces flux en fonction des capacités de paiement externes du pays». Pour notre cas, dira-t-il, «on assiste à une dévaluation qui a des impacts au plan social, avec effets sur le pouvoir d’achat, mais aussi, au plan économique par rapport notamment aux actifs des banques détenus sur les entreprises et qui ont fondu de 40%». Plus explicite, il précise que «Nous avons des actifs, des créances en dinars mais, réellement en contre valeur, si cet argent devait être recouvré, pour financer d’autres investissements, ça ne tient pas la route en contrepartie du dollar, du moment que les gros investissements sont importés». Dans sa lancée, l’intervenant estime anormal «que le gouvernement prévoit autant de recettes exceptionnelles dans ses projections triennales, jusqu’en 2020, plus de 900 milliards jusqu’à 1.000 milliards de dinars par an et, en même temps, un taux de change fixe du dinar à 115 dollars». Un taux dépassé actuellement. Bien évidemment, admet-il, «Quant on escompte de tels dividendes, la logique voudrait qu’on escompte une dévaluation du dinar parce que les dividendes de la banque d’Algérie nous viennent que d’un afflux de devises supplémentaires ou d’un afflux de dinars crée à la suite d’un différentiel de change». Une réaction par rapport à une déclaration du ministre des finances qui avait déclaré, il y a quelques mois, à l’occasion de la présentation de la loi de finances pour 2018 devant les parlementaires, que le cours du dinar resterait à un niveau d’«au moins de 115 DA pour un dollar jusqu’en 2020». La politique de stabilisation-réévaluation de la valeur officielle du dinar, inaugurée en juin 2016, devait, selon cette logique, se maintenir en 2018, mais aussi, au cours des trois prochaines années. Un différentiel qui reste quand relatif avec 3 dollars de différence aujourd’hui, fera remarquer M. Ferhat Aït Ali mais, qui a besoin d’être justifié par le premier argentier du pays. Selon l’analyste, «Nous sommes en train de traiter un symptôme au lieu d’un mal structurel». Et d’expliquer que «La dévaluation du dinar décidée en 2015, n’est que le résultat d’une déstructuration de l’économie qui n’arrive pas à produire avec un taux d’intégration intérieur suffisant». En clair, «Nous avons 99% de nos producteurs qui ont besoin de 99% d’intrants importés pour réaliser une valeur ajoutée de 10% dans les faits». En conséquence, «Aujourd’hui, on a besoin d’encourager les filières à forte valeur ajoutée qui peuvent produire des inputs nationaux ». Dans le discours politique, «la volonté y est mais concrètement les projets qu’on voit ne sont pas à fort taux d’intégration », a-t-il déploré. Selon lui, «Il faudrait discuter de la valeur du dinar subventionné jusque là mais, il faudrait également parler de la répartition de ce dinar dans la société et dans l’économie». Autrement dit, «Il faudrait opérer une réforme structurelle de l’économie nationale en interne, et en dehors des «médications» du FMI, pour qu’elle devienne productive, de faire en sorte que, les faveurs fiscales, les crédits bancaires et autres avantages soient soumis à des conditionnalités qui placent l’intégration nationale et les emplois productifs effectifs, en première loge pour les aides». En définitive, «Il faudrait peut- être subventionner la production avant la consommation», conclura M. Ferhat Aït Ali.

L’ex ministre des finances, M. Abderrahmane Benkhalfa en analyste financier, fera ce constat que «Dans une situation économique où la dynamique et la compétitivité ne s’améliorent pas fortement, le dinar ne peut refléter que cela». Aussi, «Ce n’est une décision de la banque centrale qui donne une viabilité forte ou faible au dinar, c’est l’économie qui le donne ». De même, «la réactivité par rapport à des fluctuations monétaires dépend de la situation microéconomique, de la capacité d’adaptation économique à ce niveau» ajoutera l’intervenant. A l’évidence, «Une économie compétitive, exportatrice se défend mieux et soutient mieux la valeur de la monnaie». Donc, «il faut moins d’inputs importés dans les filières. Et c’est sur ce terrain qu’il faudra travailler car personne ne peut stabiliser le dinar en l’absence de compétitivité», affirme M. Abderrahmane Benkhalfa.

D. Akila