Marché pétrolier : Renforcer l’équilibre

À quelques heures de la réunion Opep - Non-Opep d’Alger, de nombreuses incertitudes planent sur la production de pétrole. Le marché n’est pas encore totalement équilibré, il faut d’autres actions en commun, ce qui laisse croire aussi que l’Opep pourrait vouloir maintenir la discipline de l'offre actuelle. Ayant dépassé les objectifs de l'accord de réduction, avec des niveaux de conformité record dépassant parfois même les 150%, l'Opep a convenu en juin dernier de limiter à 100% le niveau de respect des engagements, induisant une augmentation effective de l'offre de l'ordre de 757.000 barils/jour. «Cet accord nous ramène à réaliser 100% de la production (fixée par l’organisation). En mai 2018, nous avons réalisé un taux de conformité de 152% par rapport aux quotas mis dans l’accord (de la baisse). Les 52% de plus, soit les 757.000 barils/jour qui n’ont pas été produits, vont être repris», est-il décidé, lors de la 174e Conférence ministérielle de l’Opep. Interrogé sur les perspectives du marché pétrolier à moyen terme, l’ancien ministre de l’Énergie M. Abdelmadjid Attar, considère que le marché pétrolier a atteint, en ce moment, un niveau d'équilibre qui peut satisfaire tout le monde, à condition que des considérations d'ordre géopolitique ne viennent pas le perturber. Car, «si cela devait intervenir, nous ne serons pas à l'abri d'un choc pétrolier, dans un sens ou dans l'autre, en matière d'évolution du prix du baril». Ainsi, le rééquilibrage du marché pétrolier sera parmi les principaux objectifs de la réunion de l’Opep à Alger. En fait, l’Opep et ses alliés Non-Opep devraient surtout évaluer le niveau de production/réduction de production, suite aux décisions prises, lors de la réunion de juin dernier. Si l’Opep et ses alliés non membres du cartel ont pu maintenir l’équilibre suite à l’augmentation décidée en juin, il n’en demeure pas moins vrai que le contexte de cette rencontre reste quelque peu difficile, en raison, notamment, des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, des sanctions américaines contre l’Iran, de la situation au Venezuela et des tensions commerciales entre les USA et la Chine, relèvent de nombreux experts et analystes et autres spécialistes des questions énergétiques. Très concernés par ce dossier, les membres du cartel et leurs alliés, et les responsables du comité de suivi chargé d’évaluer le respect des quotas, se pencheront particulièrement sur ces tensions géopolitiques qui continuent de soutenir la hausse. Ces sujets seront sur la table des négociations. Actuellement, les stocks mondiaux de pétrole oscillent autour de leur moyenne sur cinq ans, selon des données étudiées en interne par le comité technique de l’Opep. Ce réajustement plus rapide que prévu repose sur une meilleure observation de l’augmentation des quotas, ainsi que sur une hausse de la demande. Ces estimations sont en ligne avec les conclusions de l’Agence internationale de l’énergie de l’AIE. Il n’est pas exclu de voir les ministres du Pétrole du comité de suivi proposer de nouvelles pistes à explorer, pour faire face au risque de tensions sur le marché, dans la mesure où les prix sont au plus haut depuis fin 2014, et certaines des recommandations du comité pourraient inclure de nouveaux objectifs pour les stocks. Les discussions pourraient également porter sur le renforcement de l’alliance actuelle sur plusieurs années. Par ailleurs, d'après les prévisions de l'Agence internationale de l'énergie basée à Paris, la hausse de la production américaine de brut devrait couvrir à elle seule 80% de la croissance mondiale de la demande au cours des trois prochaines années. Au-delà de 2020, l'AIE s'inquiète surtout du manque d'investissements. Soutenue par la croissance économique en Asie et la reprise de la pétrochimie aux États-Unis, la demande mondiale de pétrole augmentera de 6,9 mbj d'ici 2023 à 104,7 mbj, toujours selon l'AIE. La Chine reste le principal moteur de la croissance de la demande. Face à cette demande, la capacité de production mondiale de pétrole devrait augmenter de 6,4 mbj, pour atteindre 107 mbj en 2023. Côté Opep, l'AIE juge que la quasi-totalité de la croissance de la production du cartel proviendra du Moyen-Orient.

Farid Bouyahia