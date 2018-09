Justice : La peine de mort pour le meurtrier de Selsabil et son complice

Le tribunal criminel de première instance d’Oran a prononcé, tard dans la soirée de mercredi, la peine capitale à l’encontre de K. A. (18 ans), reconnu coupable d’attentat à la pudeur, suivi du meurtre de la petite Zahaf Selsabil, âgée de 08 ans, le 18 août dernier, ainsi qu’à l’encontre de son complice, C. M., au grand soulagement des parents de la victime et du public, nombreux dans la salle et à l’extérieur du palais de justice. Le soulagement était visible sur les visages des parents de la fillette qui, tout au long du procès, abattus et effondrés, ne pouvaient pas retenir leurs larmes, mais se sont abstenus de tout commentaire. Le représentant du ministère public a, dans son réquisitoire, requis la peine capitale contre l’assassin présumé de la petite Selsabil, qui n’est autre que le voisin de la victime.

Ce dernier a été inculpé de meurtre avec préméditation et attentat à la pudeur sur mineure de moins de 16 ans et, lors de son arrestation, a reconnu les faits retenus contre lui, de même lors de son procès. La peine capitale a été également requise contre le second accusé, C. M., âgé de 31 ans, qui est accusé de complicité de meurtre. En effet, K. A. est passé aux aveux, lors de l’enquête, reconnaissant avoir attiré chez lui la petite Selsabil, durant la matinée du samedi 18 août dernier, alors qu’elle se dirigeait vers l’un des magasins du quartier et avoir abusé d’elle, avant de l’étrangler.

A la barre, K. A. a déclaré qu’il ne voulait pas tuer la fillette qui s’était débattue et l’avait menacé d’en parler à ses parents. Il l’a alors étranglée, puis a essayé de la ranimer, mais la petite fille était déjà morte. Le prévenu a ajouté qu’il se trouvait, à ce moment-là, sous l’effet de psychotropes et que son complice, C. M., l’a aidé à transporter le corps de la victime à bord de son véhicule utilitaire, emballé dans un sac poubelle en plastique, pour le déposer dans une décharge, à quelques centaines de mètres du lieu du crime, à Haï Chouhada, non loin de Haï El Yasmine 2 où réside la fillette. C. M. a, pour sa part, nié les faits retenus contre lui, durant l’enquête et lors de l’audience, indiquant qu’il était victime d’un complot mais s’est empêtré dans ses contradictions. Un témoin capital dans cette affaire, un gérant de café mitoyen au lieu du crime, a déclaré avoir aperçu le véhicule de C. M. devant le lieu du crime et a même vu le prévenu déposer un grand sac en plastique à l’arrière du véhicule utilitaire. Quant au médecin légiste, celui-ci a été catégorique. La victime est morte suite à une asphyxie due à une strangulation. Des traces de doigts ont été relevées sur la gorge de la victime, ainsi que des traces d’étouffement décelables dans les poumons de la fillette.

Des blessures externes ont été également constatées, notamment sur le visage, démontrant ainsi qu’il y a eu bel et bien agression sur la petite fille. Le médecin légiste a également démontré que la fillette a été victime d’attentat à la pudeur avant d’être tuée. Lors de son réquisitoire, le représentant du ministère public a souligné que les preuves sont formelles, mettant l’accent sur les aveux de K. A. et soulignant que son complice C. M. se trouvait sur le lieu du crime, l’opérateur de téléphonie mobile ayant, en effet, prouvé que C. M. s’y trouvait "La balle est dans votre camp, toute l’Algérie attend votre verdict, considérez Selsabil comme votre propre fille", a-t-il souligné à l’adresse du tribunal, tout en requérant la peine capitale contre les deux prévenus.

Les avocats des deux complices, commis d’office, ont essayé de trouver quelques circonstances atténuantes, sans résultat, K. A. et son complice C. M. ont été condamnés à mort.