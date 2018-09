El Tarf : 15 points noirs ciblés par des opérations de nettoiement

Une quinzaine de points noirs ont été recensés à travers la wilaya d’El Tarf dans le cadre d'une vaste opération de salubrité publique lancée récemment par les autorités locales, a indiqué jeudi le directeur local de l'environnement, Nourreddine Chouali. Les points noirs sont localisés principalement dans les communes de Ain Assel, El Kala et El Tarf et à un degré moindre dans les localités d’El Chatt et Besbes où des efforts ont été déployés en matière d’hygiène, a-t-il dit. "Les efforts devront se poursuivre chaque semaine jusqu’à l’éradication totale de ces points noirs", a-t-il ajouté, précisant que la wilaya qui produit quotidiennement un total de 304 tonnes de déchets, traite au niveau de ses centres d'enfouissement techniques ( CET), pas moins de 226 tonnes de déchets. De son côté, le wali, Mohamed Belkateb, qui s'exprimait lors d’un conseil de wilaya dédié à l’hygiène de l’environnement a indiqué que l’intensification des actions de sensibilisation en direction des citoyens demeure "la seule alternative à la lutte radicale contre la salubrité publique". Il a ajouté que la salubrité publique était ''la responsabilité de tout un chacun'', d’où l’urgence d’impliquer le citoyen dans les campagnes périodiques pour débarrasser l’environnement des ordures et détritus qui lui portent préjudice.

Il a exhorté élus et directeurs de l’exécutif à cibler, dans leur plan d’action, notamment les enfants considérés "comme le vecteur de transmission de l’information par excellence". Le wali a également rappelé qu’un montant "conséquent" a été alloué pour la prise en charge du problème de salubrité publique dans cette wilaya qui avait bénéficié récemment d’un programme de mise à niveau de plus de 6,33 milliards de dinars. En plus de la multiplication des actions de sensibilisation, il a été fait état du renforcement, prochainement, de certaines communes enregistrant un déficit en moyens de nettoyage, en camions bennes et bacs à ordures.