Oued Mellah : Repêchage des dépouilles de deux enfants noyés dans une crevasse

Les éléments de la protection civile de la wilaya de Djelfa ont repêché jeudi les dépouilles de deux enfants morts noyés dans une crevasse pleine d'eau de l’Oued Mellah. "Nos services sont intervenus à la mi-journée, au niveau de l’Oued Mellah, à la sortie Sud-ouest de la ville de Djelfa, pour le repêchage des deux victimes qui, selon les premières informations recueillies, jouaient sur les berges de ce cours d’eau", a indiqué à l’APS le directeur de la protection civile, le lieutenant colonel Laâtaoui Rachid.

Les deux victimes, âgées de 7 et 13 ans, ont été trouvées dans une crevasse remplie d’eau de l’Oued, a-t-il ajouté, signalant que les recherches à leur sujet ont débuté après le constat de leur retard par leurs familles, qui ont trouvé des vêtements appartenant à l’un des enfants près des berges de l’Oued, avant de donner l’alerte. L’opération de repêchage, effectuée en présence d’un nombre de citoyens, a mobilisé deux équipes de plongeurs et cynotechnique. Le wali de Djelfa, Hamna Guenfaf, s’est déplacé à l’hôpital de la wilaya, lieu de transfert des dépouilles des deux victimes. Sur place, le chef de l’exécutif a exprimé, dans une déclaration à la presse, "sa tristesse à l’égard de cet accident", tout en appelant les citoyens à être sur leurs gardes, en empruntant les berges des Oueds et les lieux dangereux.

Le wali s’est également rendu sur le lieu du drame où les deux enfants ont laissé leur vie. Sachant que ce cours d’eau (Oued Mellah) traversant la ville de Djelfa, était mercredi en crue, à cause des fortes chutes de pluies enregistrées dans la région.