Production d’électricité à partir du biogaz : 5 propositions pour le projet-pilote d'Oran

Cinq propositions émanant d'entreprises de droit algérien ont été examinées mercredi à Oran par la commission de wilaya chargée du suivi du projet pilote de production d'énergie électrique à partir du biogaz, a-t-on appris de la directrice de l'Entreprise de gestion des Centres d'enfouissement technique (EPIC-CET). La rencontre, tenue au siège de la wilaya, a permis de prendre connaissance des dossiers présentés par les sociétés ayant répondu à l'appel à manifestation d'intérêt lancé cet été pour l'étude, le suivi et la réalisation d'une station de valorisation du biogaz en énergie électrique pour les besoins énergétiques internes du CET de Hassi Bounif (Oran), a précisé à l'APS Dalila Chellal. Une entreprise algérienne figure parmi les cinq soumissionnaires, a-t-elle indiqué, signalant que les quatre autres, également de droit algérien, activent dans le cadre du partenariat avec des sociétés basées en Finlande, en Italie et en République Tchèque. Présidée par le secrétaire général de la wilaya d'Oran, la commission est composée de cadres des différents secteurs partenaires tels ceux de l'énergie, de l'environnement et de l'industrie, et est élargie aux compétences nationales. Ce groupe de travail est notamment chargé du suivi du projet jusqu'à sa concrétisation avec l'appui d'autres partenaires telle l'Agence nationale des déchets (AND), a souligné Mme Chellal.

Le projet pilote, a-t-elle expliqué, consiste en la création d'une unité de production électrique à partir des déchets de la biomasse pour "pourvoir uniquement aux besoins énergétiques internes du CET de Hassi Bounif qui traite les déchets de la région Centre d'Oran". La masse totale des déchets ménagers produite chaque année à Oran s'élève à quelque 400.000 tonnes, alors qu'une seule tonne peut générer entre 100 et 200 mètres cubes de biogaz, a-t-elle rappelé. Un impact positif au plan environnemental est ainsi escompté de cette opération qui cadre parfaitement avec la stratégie nationale pour la transition vers les énergies renouvelables, a fait valoir la directrice de 'EPIC-CET.