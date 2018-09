Sûreté de wilaya d’Alger : Saisie de 29 kg de kif traité et 10 individus interpellés

Un réseau dangereux, composé de dix trafiquants de drogue, a été démantelé par les services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d’Alger au début de la semaine dernière. Dans cette opération, les représentants de la loi ont réussi à récupérer une quantité de près de 30 kilogrammes de kif traité.

D’après une conférence de presse animée, hier, au siège de la cellule de communication de la Sûreté de wilaya d’Alger, la filière internationale de narcotrafiquants se fournissait auprès de réseaux marocains bien organisés et qui n’ont aucun scrupule pour inonder l’Algérie de résine de cannabis.

Activant dans plusieurs wilayas de l’Ouest, dont Tlemcen, Oran, et du centre du pays, dont Aïn-Defla, Chlef, Blida, Tipasa et Alger, le réseau avait pour ambition d’écouler la marchandise prohibée dans les quartiers de la capitale. Une quantité certainement commandée par des dealers et de petits grossistes.

Selon le conférencier, le commissaire Omar Seghir, chef de brigade de la police judiciaire de la sûreté daïra d’Hussein Dey, tout a commencé par le contrôle, suivi de l’arrestation d’une personne suspecte, âgée de 40 ans, circulant à bord d’un véhicule premium dans les rues d’Alger. La fouille du véhicule en question a porté ses fruits à travers «la saisie d’une quantité de kif traité et une somme d’argent dissimulées dans le coffre du véhicule». Suite à cela, il a automatiquement été mis hors d’état de nuire. Auditionné dans les locaux de la police judiciaire, il avouera son appartenance à un groupe de trafiquants activant dans plusieurs régions du pays.

Saisissant le procureur de la République pour l’ouverture d’une enquête et la délivrance d’un mandat d’extension de compétence, les auxiliaires de la justice se sont déplacés à l’ouest du pays, plus précisément à Maghnia et Tlemcen, pour identifier le reste du réseau dont le chef de fil, toujours en cavale, blanchissait son argent dans l’immobilier. Résultats des courses, les représentants de la loi ont mis la main sur quatre véhicules, des armes blanches, 18 téléphones portables et 25 cocktails Molotov, 417 millions de centimes, des documents administratifs et 29 kg de kif traité. Un joli butin. Les éléments de la PJ ont appréhendé le reste de la bande, à savoir 9 autres individus, qui n’ont pas nié les faits qui leur ont été reprochés.

Différés devant le procureur de la République près le parquet d’Hussein-Dey, les mis en cause ont été placés sous mandat de dépôt.

De son côté, le chargé de communication de la sûreté de wilaya d’Alger a indiqué que tous les moyens sont mobilisés pour lutter contre la délinquance et les crimes et délits contre les personnes et leurs biens.

Par ailleurs, la semaine dernière, les forces de sécurité ont mis la main sur 1,367 kg de kif traité, 217 comprimés psychotropes et 28 armes blanches de différents types et volumes utilisées dans des agressions de citoyens, outre l’arrestation de 131 individus impliqués dans divers crimes punis par la loi.

Aussi, les services de la Sûreté d'Alger ont arrêté, durant le mois d'août à Bordj El-Kiffan et Bordj El-Bahri, 18 personnes dont 07 de nationalités africaines impliquées dans deux affaires de trafic de drogue (cannabis, drogues dures et psychotropes), a indiqué vendredi un communiqué de ces services.

Les éléments de la Sûreté nationale ont procédé, lors de ces deux affaires, à la saisie de 1,181 kg de cannabis, 106 g de drogues dures, 92 comprimés psychotropes, 22 téléphones mobiles, 10 armes blanches et un montant de 99 millions de centimes.

Mohamed Mendaci