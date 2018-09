Libye : L’impasse ?

Alors que la Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) saluait mercredi le programme de réformes économiques adopté par le gouvernement libyen, la situation sur le terrain glisse vers l’enlisement. Au moins neuf personnes, dont deux civils, ont été tuées jeudi dans de nouveaux combats entre groupes armés rivaux au sud de la capitale libyenne Tripoli, selon les services de secours. Treize autres personnes, dont quatre civils, ont été blessées, selon un bilan préliminaire, a ajouté le porte-parole des services de secours, Oussama Ali. Malgré un accord de cessez-le-feu conclu le 4 septembre sous l'égide de l'ONU, les affrontements ont repris cette semaine notamment dans le quartier de Salaheddine et sur la route de l'aéroport international de Tripoli, détruit en 2014 par des combats similaires. Les affrontements avaient coûté la vie à au moins 63 personnes fin août-début septembre. Sur son compte Twitter, la mission de l'ONU en Libye (Manul) a appelé une nouvelle fois les groupes armés à "cesser immédiatement tous les actes de violence". "Cibler les civils et les installations civiles est interdit par le droit humanitaire et constitue un crime de guerre", a-t-elle ajouté. L'émissaire de l'ONU en Libye Ghassan Salamé avait déjà fait état la semaine dernière de 14 violations de la trêve. Le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, a récemment annoncé une série de mesures en vue de sécuriser Tripoli et déloger les milices des institutions de l'Etat et des banques, sans résultats concrets jusqu'ici. Cette recrudescence de la violence dans la capitale et ses abords, a poussé quelque 3.845 familles libyennes à un exil forcé, selon l'Organisation Internationale de la migration (OIM). Dans un communiqué, l'OIM a indiqué que "quelque 19.225 personnes en provenance de différentes régions ont été déplacées depuis fin août vers d'autres zones de sécurité, suite aux affrontements armés opposant les forces gouvernementales aux milices armées". Pour leur part, les services de secours libyens ont fait savoir que des dizaines de familles ont été déplacées vers des zones plus sécurisées suite à ces affrontements éclatés ces derniers jours.

M. T. et agences