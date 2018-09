Grand angle : Démonstration

Le Mali fête aujourd’hui l’anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Pourtant force est de souligner que cette souveraineté mise à mal par la présence au Nord du pays de groupes terroristes qui dictent leur loi en dépit de la détermination de Bamako à réoccuper le terrain. Le grand défilé milliaire prévu à cette occasion et auquel assisteront de nombreux chefs d’Etat et de gouvernement est à interpréter, selon des observateurs, comme un «exercice d’exhibition d’une armée requinquée à bloc, debout et dotée d’outils nécessaires à l’exercice de sa mission régalienne de défense du territoire». Cette fête sera aussi pour le président malien Ibrahim Boubacar Keita, réélu pour un deuxième mandat, l’occasion de réaffirmer que la poursuite de l’application de l’accord de paix et de réconciliation sera sa «priorité absolue» et que le Mali est effectivement sur la voie de la paix et de la stabilité. Du reste, la décision des signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, annoncée le 19 septembre, de donner un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation signé en 2015 à Alger ne peut que le conforter. D’autant que la nouvelle démarche consistera à hiérarchiser les actions et à s'attaquer à celles qui sont prioritaires pour atteindre un point de non-retour, a indiqué le ministre malien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Lassine Bouaré. Car ce qui est attendu des acteurs maliens, c’est instaurer une paix durable et définitive. Le chef des opérations de maintien de la paix de l’ONU, Jean-Pierre Lacroix, avait souligné, pour sa part, la nécessité d’avancer «vite» dans l’application de l’accord de paix. C’est ce que veut surtout du Conseil de sécurité des Nations unies. Car si le mandat de la MINUSMA a été prorogé en août dernier, il n’en reste pas moins vrai que l’organe onusien avait souligné que la mission «n’a de sens et de raison d’être que si elle s’appuie sur un processus politique qui avance, sur la volonté active des parties de le mettre en œuvre l’accord de paix et de réconciliation». Il avait aussi signifié la nécessité dans les six prochains mois de réaliser des progrès substantiels et concrets dans la mise en œuvre de l’accord de paix. Un message qui intervient dans le sillage des changements que les Aîméricains, principaux bailleurs des missions de paix dans le monde entendent apporter à leur politique dans ce domaine.

Nadia K.