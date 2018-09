Nouvelles sanctions de Washington contre Pékin et Moscou : Jeu dangereux

Ainsi, Washington vient d’adopter une série de sanction contre la Chine et la Russie créant ainsi un autre chapitre de turbulences dans ses relations avec ces deux puissances. En guise de réaction, Moscou et Pékin se sont indignés. Fait inédit, la Chine a été sanctionnée pour l'achat d'armes russes. C'est la première fois qu'un gouvernement étranger est sanctionné par les Etats-Unis pour l'acquisition de matériel de défense auprès de la Russie, en l'occurrence des avions de chasse et des missiles sol-air. Annoncées jeudi soir, ces sanctions ont été accueillies avec fureur à Pékin. Le porte-parole de la diplomatie chinois, Geng Shuang, a fait part hier de sa "grande indignation", appelant les Etats-Unis à les retirer, faute de quoi ils devront en "payer les conséquences". "Ce geste des Etats-Unis viole gravement les principes fondamentaux des relations internationales et nuit sérieusement aux relations entre les deux pays et leurs armées", a déclaré Geng Shuang, évoquant une "faute" et précisant que Pékin avait d'ores et déjà protesté auprès de Washington. Au même moment, Moscou, dont les relations avec Washington sont au plus bas sur fond de crise diplomatique majeure, a accusé Washington de menacer "la stabilité mondiale". "Il serait bon de se souvenir d'une notion comme la stabilité mondiale, qu'ils ébranlent de manière irréfléchie", a dénoncé le vice-ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Riabkov dans un communiqué, ajoutant que "jouer avec le feu est stupide car cela peut devenir dangereux". Une unité-clé du ministère chinois de la Défense, Equipment Development Department, et son directeur, ont été sanctionnés pour l'achat d'avions de chasse Sukhoï Su-35 et d'équipement lié au système de défense antiaérienne russe S-400. Geng Shuang a justifié ces achats, rappelant que la Russie est "un partenaire de coopération stratégique" de Pékin et que cette coopération vise à défendre "les intérêts légitimes des deux pays ainsi que la paix et la stabilité régionales". Mais les Chinois ne sont pas les seuls à subir ces nouvelles sanctions: 33 personnes et entités (entreprises, agences etc) russes supplémentaires, dans les secteurs militaire et du renseignement, ont été placés sur la liste noire américaine. Parmi les nouveaux venus, on trouve Igor Korobov, le patron du GRU, le renseignement militaire russe. Aux yeux de Washington, ces sanctions sont pourtant "une étape importante" pour punir les "activités malveillantes" de la Russie, dont l'ingérence dans les élections américaines, l'annexion de la Crimée et son attitude en Ukraine, selon le responsable américain qui les a annoncées. "La cible finale de ces sanctions est la Russie", il ne s'agit "de saper la défense d'aucun pays en particulier", a-t-il également assuré. Reste qu'elles sont aussi un avertissement pour d'autres pays, notamment la Turquie, alliée de Washington mais engagée dans l'acquisition de S-400. Et le choix de la Chine ne semble pas anodin au moment où l'administration Trump durcit le ton à l'égard de Pékin, en augmentant les droits de douane américains. Mais cette série de mesures cache mal le malaise américain sur la menace à long terme, que fait peser Pékin sur la croissance économique américaine. "La Chine représente, et de loin, la plus grande menace pour les Etats-Unis", faisait rappeler récemment le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo.

M. T.