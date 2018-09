JSK : Boukhanchouche interdit d’entraînement

Promu à la JSK au rang de leader technique, Salim Boukhanchouche n’a pas répondu aux attentes. Après un début de saison en demi-teinte, le milieu de terrain n’est plus perçu comme un titulaire à part entière dans les petits plans de Franck Dumas. Écarté du groupe qui a battu le MCA (5-0), mardi, pour avoir séché plusieurs séances d’entraînement pendant la semaine, Boukhanchouche est interdit d’entraînement jusqu’à nouvel ordre.

Franck Dumas refuse en effet d’autoriser le joueur à s’entraîner tant qu’il n’a pas été auditionné par le conseil de discipline. Mardi encore, le joueur a suivi la séance d’entraînement du soir depuis la main courante en tenue de ville. Franck Dumas dit clairement que le cas Boukhanchouche «n’est pas de mon ressort. Moi, j’ai établi mon rapport. C’est à la direction de suivre la procédure», a déclaré l’entraîneur français, qui s’est appuyé, dans sa prise de décision, sur le rapport du staff médical de la JSK qui remet en cause une quelconque blessure du milieu de terrain. De son côté, Salim Boukhanchouche soutient mordicus avoir souffert du dos et affirme avoir bénéficié d’un «arrêt maladie de mon médecin à Sétif. Apparemment, le certificat médical n’a pas été transmis à la direction, mais je vous assure que je suis blessé. Ceux qui disent que j’ai séché les entraînements pour contester les choix de l’entraîneur mentent. Ce n’est vraiment pas le cas», a déclaré Salim Boukhanchouche, qui devra visiblement se retrouver encore une fois en dehors de la liste des 18 en prévision de la réception du CRB, ce vendredi.

En attendant que Salim Boukhanchouche comparaisse devant le conseil de discipline, certaines rumeurs le donnent comme d’ores et déjà partant au mercato. L’avenir nous le dira.

Amar B.