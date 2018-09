Secteur de la Jeunesse et des Sports : M. Hattab intransigeant sur le respect des délais de réalisation des projets et la qualité des services

Le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), M. Mohamed Hattab, a effectué, mercredi dernier, une visite d’inspection pour le suivi du niveau d’avancement des projets de son secteur au Centre national de sport et loisirs de Tikjda (CNSLT), dans la wilaya de Bouira. Il était accompagné, lors de cette visite, de nombreux cadres de son secteur. Il a trouvé sur place à son accueil, le wali de Bouira, M. Mustapha Limane, le DJSL, M. Djamel Djender, et le directeur du CNSLT, M. Smaïl Meziani. Il a eu à visiter quatre points au niveau du centre en question. Tout d’abord, l’unité Chalet du Kef, qui est en pleine réhabilitation du bloc hébergement et qui a était doté d’une piscine de détente dans un décor féerique. Ensuite, le ministre a eu à constater de visu l’état d’avancement des travaux de réalisation d’un nouveau terrain de football en gazon synthétique, sous lequel une salle de sport sera aménagée.

Ensuite, il a visité le bâtiment collectif bas constitué de six blocs d’hébergement. Et enfin l’unité Hôtel Djurdjura, où le ministre a été renseigné sur l’ensemble des activités sportives, de loisirs et de détente proposées au niveau du CNSLT, comme le ski, la luge, les randonnées en vélo tout-terrain et de nombreuses autres activités très intéressantes. À rappeler que le CNLST est un établissement public à caractère industriel et commercial, qui est placé sous la tutelle du MJS et qui constitue aussi un centre de regroupement sportif. Situé à 1.478 mètres d’altitude dans le splendide massif montagneux du Djurdjura, il est un outil au service du sport et du tourisme. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a insisté sur le respect des délais de réalisation, ainsi que sur l’amélioration des services, pour répondre aux attentes de clients et des sportifs, notamment les fédérations sportives. Il dit d’emblée, à ce propos : «Désormais, il faudra absolument donner de l'importance au délai et au temps. Il faut respecter les délais contractuels dans la réalisation des projets et tenir ses engagements.» M. Mohamed Hattab a vérifié par lui-même la cadence et l’état d’avancement des travaux de réhabilitation et de réalisation, comme convenu dans le cahier de charges et que les entreprises de réalisation concernées par lesdits travaux sont tenues absolument à respecter. Par exemple, pour le nouveau stade de foot, il n’a pas caché sa déception lorsqu’il s’est aperçu du retard que l’entreprise de réalisation accuse afin de le livrer dans les délais. Il a tenu à mettre chacun devant ses responsabilités, en enjoignant au directeur du CNSLT, Smaïl Meziane, d’accélérer la cadence des travaux pour que la livraison ait lieu au plus tard la fin de novembre prochain. «Mobilisez le personnel et les moyens nécessaires pour rattraper le retard enregistré. Il n’est plus question de tolérer un quelconque laxisme, d’autant plus que l’État algérien mobilise des moyens importants, pour répondre aux attentes de ses concitoyens et de ses sportifs. On doit fructifier l’ensemble des investissements entrepris, en veillant à rationaliser les dépenses. On tient absolument à réhabiliter et à réaliser des centres au service du sport et du tourisme, qui soient à la hauteur des attentes de ceux à qui ils ont destinés, qu’il s’agisse du public en général, des sportifs ou des touristes. Nous veillons à leur mise à niveau sur tous les plans. La destination Algérie doit devenir une réalité. Notre pays dispose de potentialités réelles. Pourquoi aller dépenser beaucoup d’argent pour aller se préparer ailleurs, alors qu’avec la volonté, la détermination et la mobilisation de tous, on peut tout faire chez nous et attirer les autres à venir découvrir notre pays ?! Les mentalités doivent changer. Fini le temps du laxisme», a-t-il martelé.



Réhabilitation des complexes sportifs et redressement du sport national : « Un impératif. »



Par ailleurs, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné avec insistance que la priorité de son secteur en ce moment est de prendre en charge l’ensemble comme il se doit et de rendre opérationnel et dans les meilleures conditions l’ensemble des infrastructures sportives qui se trouvent en Algérie et qui ne sont même pas exploitées. Pire, nombre d’entre elles sont délaissées ou se trouvent dans un piteux état. «11 complexes sportifs et centres de formation à travers le pays seront réhabilités. Il ne suffit pas de penser qu’aux nouvelles infrastructures qui sont en cours de réalisation. Il ne faut pas négliger ce qu’on a sous la main déjà.

Cela va permettre à nos équipes de souffler et d’avoir de nombreuses possibilités pour trouver un stade où jouer», dit-il. Le ministre a fait part clairement de la détermination de son département à travailler sans relâche et sur plusieurs chantiers afin de donner une nouvelle dynamique au sport national, en tout point de vue, notamment en accordant davantage d’intérêt au sport scolaire et à la formation de base des sportifs, pour qu’ils parviennent à exprimer leur talent et à bien représenter l’Algérie dans les différentes manifestations sportives aux niveaux régional, continental et international. M. Hattab a souligné la nécessité d’identifier les failles et les véritables problèmes, le plus souvent récurrents que connaît le secteur depuis de longues années déjà, et ainsi veiller véritablement à trouver les solutions qui s’imposent pour le développement des différentes disciplines sportives, notamment celles qui lui ont valu des distinctions au plus haut niveau sur la scène internationale dans un passé pas très lointain. «Certaines disciplines qui ont valu à l’Algérie plusieurs succès qui resteront gravés dans la mémoire collective et inscrits en lettres d’or dans l’histoire du sport mondial, connaissent malheureusement une régression inquiétante, à l’image de l’athlétisme, du handball, du football et de la boxe. Il faut faire le nécessaire pour les redresser, avec l’implication de l’ensemble des parties concernées», a indiqué M. Hattab.

Ce qui est certain, M. Hattab ne ménagera aucun effort pour redresser la situation difficile dans laquelle se débat le sport algérien toutes disciplines confondues.

Mohamed-Amine Azzouz