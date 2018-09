Ligue I (7e journée suite) : Les nahdistes en pole position, mais…

Ceci dit, les nahdistes, qui reçoivent dans leur fief du 20-Août l’USMBA, qui vient de régler ses problèmes administratifs par la désignation d’un nouveau président du CA, doivent se méfier du représentant de la Mekerra. C’est vrai qu’il est en train d’enchaîner les contreperformances, mais il peut se reprendre à tout moment. C’est une équipe qui reste imprévisible. Les Sang et or de Dziri, qui restent sur une victoire méritée à Béjaïa, ont les moyens de continuer dans la voie du succès. Il n’y a pas de raison pour qu’ils soient bloqués, même si la prudence doit être de mise. Là, il faut donner à l’avantage du terrain toute son importance du fait que les locaux ne ratent pas leurs sorties intra-muros.

A Oran, cette belle ville sera le théâtre d’un choc au sommet entre les deux mouloudias, d’Oran et d’Alger. Les deux équipes ne sont pas au mieux de leur forme. Elles restent toutes les deux sur des défaites concédées à Bologhine. Toutefois, c’est celle du MCA qui est vraiment incompréhensible du fait que l’équipe vert et rouge n’a rien fait pour contrer ou essayer de faire un bon résultat devant la JSK. Les joueurs ont abdiqué avant même de jouer. Certains parlent de l’absence d’envie chez les joueurs. Cela risque de se reproduire aujourd’hui contre les Hamraoua. Ces derniers qui viennent de limoger le marocain Badou Zaki n’ont pas encore désigné un nouvel entraîneur. Tout se fera après cette confrontation de la réhabilitation pour les deux protagonistes. Difficile de se hasarder à avancer un quelconque pronostic.

A Tadjenanet, l’équipe locale devra tout faire pour mettre la main sur le pactole. Tous les spécialistes peuvent affirmer qu’il existe une grande amélioration au sein de l’équipe depuis qu’elle est prise en main par Kamel Bouhellal. Son dernier résultat est plus que flatteur surtout que l’équipe est revenue au bercail avec un précieux point arraché au «nez et à la barbe» de l’ESS qui jouait dans son «jardin» du 08-mai 45. Selon les présents, les gars de Tadjenanet auraient pu aspirer au gain du match sans que personne ne trouve à redire. Le fait de recevoir la formation de la saoura, c’est évident, rien ne sera aisé. C'est-à-dire que s’ils ne font pas attention au niveau de leurs arrière-gardes, ils risquent de se faire surprendre. De plus, il ne faut pas oublier que la JSSaoura, battue sur le fil à domicile, sur une réalisation d’El mouaden, ne viendra pas en «touriste». Bien au contraire, les poulains de Neghiz feront en sorte de se reprendre, surtout qu’ils ont été touchés dans leur amour propre, puisqu’ils ne perdent pas tous les jours à domicile. Rares sont les équipes qui ont pu faire match nul au stade du 20-Août de Béchar. Notons qu’en match avancé, joué jeudi, l’USMA a battu la formation de l’ASMA sur le net score de 3 à 0 et rejoint provisoirement la JSK à la première loge, mais avec deux matches en retard qu’elle jouera les 7 et 11 octobre prochains.

Que le fair-play soit au rendez-vous !

Hamid G.