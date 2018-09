USM Alger 3 - AS Ain M'lila 0 : l'art et la manière

L'USM Alger rejoint la JS Kabylie en tête du classement, à l'issue de son succès sans appel, jeudi soir, à Bologhine, face à l'AS Ain M'lila. Avec une équipe légèrement remaniée, les coéquipiers de Chafai se son imposés par le score de 3 à 0, dans cette partie comptant pour la septième journée du championnat de Ligue Une. Dans cette confrontation à sens unique pratiquement, l'USMA a dominé son hôte de la tête aux pieds. Les poulains du coach français Thiery Froger n'ont eu besoin que d'une période pour plier le match. D'emblée, les locaux ont pris les choses en main, mettant la pression sur leurs adversaires. Après quelques tentatives infructueuses, l'USMA parvient à ouvrir la marque. 13', l'arbitre de la rencontre, Necib, accorde un penalty aux Algérois, suite à une faute d'Ibouzidene sur le virevoltant attaquant unioniste Meziane, dans la surface. Benmoussa exécute la sentence et donne l'avantage aux siens. Face à une équipe totalement timorée, qui n'avait visiblement pas les moyens de réagir, les joueurs de l'USMA ont continué à prendre le jeu à leur compte, repoussant carrément leurs vis-à-vis dans leurs tranchées. 40', Chitta, très en vue durant ce premier half, voit son tir repoussé par la transversale. Une minute plus tard, Benguit tente lui aussi sa chance de loin et se montre un peu plus précis que son camarade. Il double ainsi la mise et met son team à l'abri, en parvenant à tromper la vigilance du portier Benfeniche, qui était mal placé. Juste avant la pause, le jeune Mahious, préféré à Yaya, aggrave la marque en concrétisant une superbe action collective. Il scelle ainsi définitivement le sort de cette rencontre tout à fait déséquilibrée. En seconde période, les Rouge et noir ont surtout géré leur avantage, sans trop se fatiguer. Les protégés du techniciens français ont fait circuler la balle au milieu du terrain, se préservant sans doute pour la rencontre de quart de finale de la coupe de la CAF face à Al Masry, prévue dimanche à Sétif. «Dans l'ensemble je suis satisfait du résultat. Cette victoire nous permet de nous positionner en tête du classement en attendant nos deux matchs retard. Je devais faire un turnover pour faire reposer quelques joueurs et donner aussi du temps de jeu à d'autres. J'ai modifié ainsi mon onze de départ sans pour autant déstabiliser l'ossature de l'équipe, car ont devait rester compétitifs et gagner cette partie. A présent, on doit se concentrer sur notre match face aux Egyptiens», a déclaré Froger en fin de match. De son côté, l'entraîneur de l'ASAM s'est montré déçu du rendement de son équipe. «Je pense que le score est un peu sévère pour mon équipe, qui, je l'avoue, n'a pas évolué sur son vrai visage. Le match s'est joué en première période. Le but encaissé sur pénalty dans le premier quart d'heure nous a beaucoup déstabilisés. L'USMA a profité par la suite de nos erreurs défensives pour inscrire deux autres buts et se mettre à l'abri. En seconde période, nous avons tenté de réagir, en vain. Les joueurs de l'USMA ont su gérer leur avantage en monopolisant la balle. On doit vite oublier cette défaite et nous remobiliser pour la suite de la compétition», a souligné Lakhdar Adjali, qui, faut-il le souligner, est revenu à de meilleurs sentiments après avoir déposé sa démission en début de semaine.

Rédha M.