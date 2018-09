Pour parer à toute pénurie de médicaments : Reconstituer des stocks stratégiques

Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens appelle à la mise en place d’un encadrement réglementaire.

«Pas moins de 243 médicaments ont été déclarés en rupture de stock ou en insuffisance d’approvisionnement sur le marché au mois de juillet, en raison d’un retard de signature des programmes nécessaires à leur importation. Une démarche qui n’a pas été faite dans les délais», a déclaré, hier, le président du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens.

Convié à s’exprimer à l’émission matinale «L’invité de la rédaction» diffusée sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale, Dr Lotfi Benbahmed a fait savoir que le CNOP a lancé des appels au ministère de la Santé, «pour qu’il pallie rapidement aux ruptures pouvant avoir un impact sur la santé publique de nos concitoyens».

Selon lui «les quantités allouées aux programmes d’importation étaient parfois insuffisantes. Nous constatons donc à un moment de l’année, que les quantités de médicaments ne sont plus disponibles dans la grande majorité des officines et qu’au vu de la demande sans cesse croissante, les stocks réglementaires de 90 jours avaient été épuisés», a-t-il signalé.

M. Benbahmed attribue cette rupture de médicaments, également, à l’explosion démographique qu’a connue l’Algérie ces dernières années. Etayant ses dires, il expliquera que l’Algérie enregistre chaque année plus d’un million de naissances contre 200.000 décès.

L’élargissement de la carte du tiers payant la prise en charge des malades, a aussi été pointée du doigt par le spécialiste qui affirme toutes ces causes réunies concourent à la hausse de la consommation des médicaments. «En dépit d’une augmentation de la population, ce sont les mêmes volumes de traitement qui sont reconduits, année après année, se révélant ainsi très largement insuffisants obligeant les professionnels du secteur, par la même, à piocher sur les stocks de sécurité qui se sont à leur tour épuisés», a-t-il expliqué.

Le spécialiste a également mis en cause certains fabricants de médicaments qui ont demandé au ministère de protéger précocement des produits pharmaceutiques qu’ils étaient censés produire, à l’exemple de corticoïdes, alors «qu’ils n’avaient pas commencé à le faire». «Les quantités produites sont largement insuffisantes et on se retrouvait avec des fausses déclarations d’intention de production qui n’ont pas été réalisées», a-t-il déploré.



Les médicaments enregistrés parmi les moins chers au monde



Dr Benbahmed déclare que «le CNOP attend que la mise en place dans le cadre de la nouvelle loi sanitaire un encadrement réglementaire pour permettre de lutter définitivement contre les ruptures».

Détaillant cette idée, le spécialiste propose la signature d’avenants prenant en compte les consommations mensuelles de traitements dont les stocks peuvent assurer les besoins, jusqu’au 31 mars de chaque année, les programmes suivants ne commençant, selon lui, à être réalisés qu’à partir du mois de janvier.

«Aujourd’hui on traite l’urgence à travers la cellule de veille, mais on doit régler les problèmes de manière structurelle et que dans les programmes d’importation de 2019, on assure la reconstitution des stocks stratégiques qui, selon lui, représentent 25% de la facture», a-t-il précisé. Évoquant la facture d’importation de médicaments en hausse, M. Benbahmed constate une baisse des prix démographique mais aussi une augmentation importante de la facture des médicaments hospitaliers. «Nous avons mis en place un plan cancer qui fait qu’aujourd’hui nous avons une explosion des dépenses», a-t-il précisé.

Dans le même ordre d’idées le président de la CNOP a affirmé que la production locale a pris un élan positif précisant que les droits de nombreux produits sont tombés dans le domaine public, comme les génériques, et beaucoup de multinationales fabriquent des produits pharmaceutiques en Algérie. «On arrive à plus de 50% des produits qui sont fabriqués localement en quantité et environ 50% en valeur. Je tiens à dire que les produits enregistrés en Algérie sont parmi les moins chers au monde», a-t-il noté.

