Le ministre de la santé devant une commission de l’APN : Aucun cas de choléra signalé depuis une semaine

« L’eau du robinet n’avait rien à voir avec l’apparition de l’épidémie. »

«Aucun cas de choléra n’a été signalé depuis plus d’une semaine», a assuré, hier, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. M. Mokhtar Hasbellaoui qui présentait un point de la situation sur le sujet aux membres de la commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle de l’Assemblée populaire nationale (APN) a fait savoir que la situation relative à l’épidémie de choléra a été vite maîtrisée et que «tous les malades et leur entourage familial ont été traités», a-t-il affirmé.

Le ministre a exposé en outre, les différentes mesures d’urgence décidées dès l’apparition des premiers cas suspectés d’atteinte par cette maladie, au même titre que les mesures toujours en cours en vue de déterminer leur origine. «Le dispositif de veille sanitaire sera maintenu jusqu’à la compréhension des causes réelles de cette urgence sanitaire qu’a connue notre pays et cela jusqu’à ne plus avoir aucun cas suspect», a-t-il dit.

Selon les explications fournies par le ministre, celui-ci a précisé que le dispositif demeure en vigueur jusqu’à l’extinction de la maladie, et que les équipes de santé restent déployées et mobilisées sur le terrain jusqu’à l’identification de la source de contamination, excluant une contamination liée à la consommation d’eau du robinet «l’eau du robinet est propre à la consommation et peut être consommée sans crainte», a-t-il assuré.

Par ailleurs, M. Mokhtar Hasbellaoui a fait remarquer que les contrôles ont révélé la présence du vibrion cholérique dans deux sources distinctes. Il s’agit de : l’oued Beni Azza, au niveau de la wilaya de Blida, et celle de la source de Sidi Lekbir, située à Hamr El Ain, dans la wilaya de Tipasa.

«Les deux sources ont été condamnées et leurs eaux interdites à la consommation jusqu’à leur désinfection», a précisé le responsable toute en ajoutant que : « même si l’eau est bonne et consommable, ce qu’il y a autour comme détritus peuvent la contaminer». Il est, également, recommandé de ne pas s’approvisionner au niveau des points d’eau non traités et non contrôlés tels que les sources et les puits.

Dans ce contexte, le ministre a spécifié que les services sanitaires relevant de son département mènent un travail d’investigation qui consiste à identifier dans un premier temps toutes les sources de contamination, notamment les points d’eau (sources, fontaines, puits, etc.), avant d’analyser la souche bactérienne responsable de cette épidémie. «Nous menons un travail sans relâche pour identifier les points de contamination».

Il insiste, à cet effet, sur les principales mesures visant à endiguer la propagation de la maladie, à savoir le lavage soigneux des mains avec du savon et de l’eau propre plusieurs fois dans la journée, particulièrement avant le contact avec un aliment, avant chaque repas et après l’utilisation des toilettes, le rinçage des légumes et des fruits avant leur consommation ainsi qu’ébullition et javellisation de l’eau de stockage avant son utilisation.

Poursuivant ses propos le premier responsable du secteur a révélé qu’aucun nouveau décès «n’a été notifié en dehors des deux décès enregistrés à Blida». Il a fait savoir que les services du ministère ont enregistré depuis l’apparition de l’épidémie, le 7 août dernier, 237 hospitalisations dont 102 cas confirmés (53 cas à Blida, 26 à Alger, 17 à Tipasa, 1 cas à Médéa et un autre à Bouira). On apprend à cette occasion que tous les cas suspects ne sont déclarés positifs qu’après les résultats bactériologiques définitifs du laboratoire national de référence de l’IPA. «Toutes les tranches d’âge ont été touchées, mais la plus grosse partie a été la tranche d’âge de 14 à 60 ans», a indiqué M. Hasbellaoui.

Le ministre a jugé utile à la fin de rappeler que l’Algérie, à l’instar des autres pays, a connu un certain nombre d’épidémies au cours de son histoire. La dernière plus importante remonte à 1985 où plus de 9.000 cas et plus de 450 décès ont été enregistrés. Selon la dernière publication faite en 2017 par l’Organisation mondiale de santé, entre 1,3 et 4 millions de cas de choléra apparaissent chaque année, et entre 21.000 et 143.000 décès dus à cette maladie surviendraient annuellement dans le monde.

Sarah A. Benali Cherif