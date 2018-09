Médecins résidents : la période d’enseignement de rattrapage et les dates d’examen fixées

La période d’enseignement de rattrapage et les dates d’examen des médecins résidents ont été fixées, lors d’une réunion des présidents des Comités pédagogiques régionaux de spécialités (CPRS), et les doyens des facultés des sciences médicales, présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, indique un communiqué du ministère.

Au cours de cette rencontre, le ministre «a instruit l’ensemble des responsables de la nécessité de trouver une solution pédagogique pour la prise en charge des doléances des résidents, tout en rappelant la réglementation en vigueur», précise la même source.

Après un «riche débat et suite à un large consensus», et en ce qui concerne l’examen national pour la 1re année du résidanat, «la période d’enseignement de rattrapage a été fixée du mois d’octobre 2018 à janvier 2019».

«Les étudiants concernés par cet examen sont les résidents dont l’année pédagogique est déjà validée, ainsi que ceux qui l’auront validée après les enseignements théorique et pratique de rattrapage programmés par le CPRS», explique le ministère, ajoutant que «la session normale aura lieu en janvier/février 2019, et la session de rattrapage, quant à elle, est programmée en février/mars 2019».

Pour le passage en deuxième année, «seuls les résidents ayant été déclarés admis, lors de l’examen national de 1re année du résidanat, sont concernés. Quant à la période d’enseignement, elle a été fixée du mois d’avril au mois de juillet 2019», note le communiqué.

Pour ce qui est des dates des examens, «la session normale a été programmée en septembre 2019, et la session de rattrapage a été fixée en octobre 2019», précise le ministère, indiquant que «le même dispositif appliqué à la 1re année a été également retenu pour l’ensemble des années intermédiaires (2 périodes d’enseignement sont programmées : d’octobre 2018 jusqu’à janvier 2019 et d’avril 2019 jusqu’à juillet 2019)».

S’agissant de l’organisation de l’examen national du Diplôme d’enseignement médical spécialisé (DEMS), «les périodes d’examen sont fixées ainsi : la session normale (février/mars 2019) et la session de rattrapage (mars/avril 2019)».

«Toutefois, seuls les résidents ayant validé l’ensemble de leur cursus sont concernés par cet examen», souligne la même source.

Pour ce qui est du suivi du processus de rattrapage de l’enseignement, une réunion d’évaluation d’étapes est prévue pour le mois de décembre 2018, conclut le communiqué du ministère.