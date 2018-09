Salon international de la formation et des Métiers d’avenir : Une multitude d’offres proposées aux jeunes

Pas moins de 500 postes dans divers domaines et spécialités d’emploi sont proposés à cette occasion.

«Inciter les jeunes entreprises à donner de la valeur à la formation, tel est, entre autres, l’objectif assigné à travers l’organisation de la 3e édition du Salon international de la formation et des métiers d’avenir (SAFEM), qui se tiendra du 24 au 27 septembre 2018, au palais des Expositions des Pins-Maritimes (Safex), à Alger», a indiqué, hier, M. Ahmed Haniche, commissaire du Salon.

M. Haniche, qui s’est exprimé, lors d’une conférence tenue au siège de Centre international de presse (CIP) Kouba, a mis l’accent sur la nécessité de mettre en valeur l’aspect «formation» et la maîtrise des nouvelles technologies et des nouveaux procédés au sein des entreprises.

«Nous devons mettre en avant le rôle de la formation dans le développement des compétences, aussi bien des jeunes diplômés, que des petites entreprises», a-t-il souligné, avant de poursuivre que c’est dans cet objectif que s’inscrit l’édition 2018 de la SAFEM.

Pour M. Haniche, cette nouvelle édition, placée sous le thème : «Formation, employabilité, Avenir», sera une opportunité d’échange de connaissances et de partenariats entre des écoles, instituts et universités algériennes et étrangères qui seront présents au cours de cet événement.

«Près d’une cinquantaine d’exposants, entre établissements de formation nationaux et étrangers, entreprises publiques et privées et organismes publics, prennent part au Salon», a-t-il fait savoir. Et d’ajouter que pendant les quatre jours du Salon, ces établissements de formation tenteront de faire valoir leurs services auprès des entreprises et des jeunes en quête de formations leur permettant un accès facile au marché de l’emploi.

«C’est l’expert économique, M. Abderrahmane Benkhalfa, ex-ministre des Finances, en plus des aux anciens partenaires du Salon, en l’occurrence la Caisse nationale d’assurance-chômage (CNAC) et le Centre de recherche et du développement des énergies renouvelables (CDER)», a fait savoir M. Haniche, ajoutant que ces derniers marquent, ainsi, leur attachement à l’évènement, au vu de sa visée et de ses ambitions de mettre la ressource humaine formée, compétente et maîtrisant les technologies nouvelles au cœur de la stratégie du développement d’une économie productive et non dépendante de la rente pétrolière.

Pour l’interlocuteur, ce rendez-vous offre également une opportunité de recrutement aux demandeurs d’emploi, à travers l’espace Carrière et Recrutement, où des entreprises algériennes et étrangères exerçant en Algérie exposant leurs offres de recrutement et se mettent en contact direct avec les demandeurs d’emploi, aussi bien les primo-demandeurs que ceux déjà en poste à la recherche de nouveaux défis sur le plan professionnel.

Le commissaire du Salon a, dans ce sillage, indiqué que pas moins de 500 postes dans divers domaines et spécialités d’emploi sont proposés à cette occasion.

Cette troisième édition de la SAFEM, qui drainera, selon les organisateurs, plus de 20.000 personnes entre visiteurs particuliers et professionnels, sera marquée par l’organisation des ateliers, où chaque exposant est tenu d’assurer une animation et des démonstrations concrètes au niveau de son stand.

Les établissements de formation mettent à cette occasion des offres promotionnelles pour les jeunes et les entreprises.

De son côté, «Emploinet.net» organisera un programme d’«Auto-postule» gratuitement pour les visiteurs. Un programme qui cherche et postule aux offres d’emploi à la place du candidat.

Aussi, des conférences-débat sur des thèmes d’actualité seront animées par d’éminents spécialistes dans des secteurs différents.

Ainsi, le Salon SAFEM devra constituer un espace dynamique, aussi bien en termes de démonstration des méthodes de formation dans divers métiers et spécialités, qu’en termes d’entretien d’embauche et d’orientation sur la meilleure manière de préparation de CV, pour postuler à des emplois proposés sur le marché du travail.

Il convient de rappeler que l’édition 2017 du Salon SAFEM, qui a regroupé 33 exposants entre établissements de formation et entreprises, a drainé 13.000 visiteurs, où environ 700 demandeurs d’emploi avaient été embauchés suite à cet évènement.

Kamélia Hadjib