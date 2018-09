Conseils interprofessionnels des filières agricoles : Un rôle stratégique

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazghi, a présidé, dimanche à Alger, une réunion de travail avec les présidents des Conseils interprofessionnels et les chefs de file des différentes filières agricoles, en présence des cadres du secteur, a indiqué lundi un communiqué du ministère.

Cette réunion, première du genre, consiste à mettre en exergue le rôle «stratégique» que devraient jouer les Conseils interprofessionnels, afin d’atteindre les objectifs qui leur ont été assignés, notamment la mise en place d’un cadre «efficace» et cohérent permettant de soutenir la dynamique de croissance enregistrée actuellement dans le secteur, a précisé la même source. Ce cadre permettrait également la création d’espaces de concertation, d’arbitrage et de conciliation des intérêts de tous les intervenants dans les filières, y compris l’implication de représentants des associations des consommateurs,ainsi que «parer et corriger, le cas échéan, tous déséquilibres ponctuels et conjoncturels du marché», a souligné le document. La construction de ces espaces de concertation interprofessionnels, regroupant l’ensemble des opérateurs économiques et institutionnels, est fondée sur «une volonté de différents maillons d’une filière de s’impliquer dans les problématiques collectives et enjeux de la filière aux stades de la production, de la transformation, de la commercialisation, de la régulation, de la distribution, y compris de l’exportation, a-t-on expliqué. Le ministère a, dans ce sillage, noté que le secteur de l’Agriculture accorde une «importance capitale» à l’organisation des filières qui émane du «message clairvoyant» adressé par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à l’occasion des Assises nationales de l’agriculture, tenues sous son égide en avril dernier. Ainsi, et après avoir suivi les interventions des présidents des Conseils et les chefs de file des filières agricoles, M. Bouazghi a exhorté les présidents des Conseils à redoubler d’efforts afin de relever le défi de la diversification et du renforcement de la sécurité alimentaire du pays, à travers la concertation régulière avec les acteurs du développement, pour identifier leurs attentes et leurs besoins, en veillant à réunir les conditions nécessaires pour le renforcement et l’ajustement du cadre incitatif et d’accompagnement de tous les segments d’activité. Il a rappelé, à cet effet, que «la modernisation de l’agriculture est tributaire de l’organisation des professions et des filières, à travers des associations et des coopératives». Le ministre a, dans ce sens, instruit les présidents des Conseils interprofessionnels des filières agricoles à recenser les acteurs de chaque filière et à élaborer leurs cartes d’adhésion, d’asseoir et de consolider l’ancrage des différents conseils à l’échelle locale et fédérer le maximum d’agriculteurs autours de ces conseils et de procéder à la construction d’une base de données des différentes filières qui permettent de dresser un état exhaustif de leurs filières, tout en veillant au recours aux moyen modernes de collecte d’information. M. Bouazghi a également sollicité les présidents des Conseils à communiquer davantage sur les conseils et les objectifs assignés aux filières agricoles par les différentes voies de communication (internet, médias, revues... ), afin de renforcer, d’une part, la composante des différents conseils, et de faire adhérer, d’autre part, les différents acteurs à la stratégie entreprise par le secteur pour la redynamisation et le renforcement des filières agricoles. À rappeler que l’ensemble des conseils interprofessionnels des filières stratégiques, dont le nombre s’élève à 15, ont été installés, au cours du deuxième trimestre de l’année en cours.