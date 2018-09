Fête de l’achoura : Une aubaine pour « purifier » les fonds

Au-delà de la symbolique de l’Achoura, à la fois religieuse, culturelle et sociale, le dixième jour de Moharram est associé, du moins pour beaucoup de personnes, à l’accomplissement de l’un des fondements de l’islam, à savoir la zakat. En effet, cet évènement est devenu une opportunité pour s’acquitter de ce devoir religieux, érigé en tradition qui s’attelle à consacrer l’entraide, la générosité, le partage et toutes les valeurs humanitaires luttant contre les disparités sociales. L’Achoura est loin d’être une simple fête. Loin s’en faut, pensent les Algériens qui tiennent à profiter de ce jour, béni, pour purifier mais également fructifier ce qu’ils possèdent sous diverses formes. Il n’existe, certes, aucun rapport entre les deux, sachant que le versement de la zakat est conditionné par l’impératif d’atteindre le «Nissab» avant tout, chaque année. En d’autres termes, les dates d’accomplissement de ce même acte tiennent compte d’un seul et unique critère, à savoir une année bouclée. Il faut dire que l’adoration prend en ce jour la forme d’aider son prochain et de la solidarité dans toutes les régions du pays qui vivent la spiritualité du jour où dieu sauva Moussa et son peuple et noya pharaon et son armée.

Le souci de tendre la main aux démunis et aux personnes en détresse est plus que manifeste. C’est dire que la bonne cause et le devoir religieux planent sur la fête de l’Achoura, comme chaque année. Aujourd’hui, même si certains préfèrent s’acquitter du troisième pilier de l’islam s’adressant aux nécessiteux du quartier et autres personnes faisant partie de leur entourage, d’autres privilégient carrément le Fonds de la zakat qui se veut un mode de collecte officiel, sous le contrôle du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs. Aujourd’hui, la zakat, à travers la création de ce fonds qui remonte à quelques années déjà, dépasse le fait de nourrir son voisin ou son proche, en lui donnant la possibilité de créer une activité et de sortir du statut de chômeur pour des centaines de femmes divorcées, de jeunes sans emploi, sortis de la précarité sociale, grâce à cet instrument, considéré comme la banque des pauvres.

Samia D.