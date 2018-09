Annaba : Selon les dogmes de l’islam

Annaba se prépare, à l’instar des autres régions du pays, à célébrer aujourd’hui, jeudi, la fête de l’Achoura qui occupe une place particulière dans la vie du monde musulman. L’Achoura, qui correspond au 10e jour du 1er mois de l’année de l’hégire (l’émigration du prophète QSSSL de la Mecque vers Médine), est une manifestation d’expression religieuse autour de laquelle il y a des valeurs et des traditions interprétées par la piété et la foi. Avant le jour “J”, moment fort de spiritualité et de communion envers Dieu et son prophète Mohamed (QSSSL), les familles bônoises s’arrangent chacune à donner à l’évènement un éclat particulier à la mesure de son importance dans la vie des musulmans en mettant de l’ordre dans la maison afin d’honorer cette journée. Pour célébrer cette journée comme il se doit, les traditions font que les familles annabies commémorent la fête de l’Achoura selon deux aspects fondamentaux. Il s’agit de l’aspect religieux et traditionnel, ce qui donne lieu à une ambiance grandiose où se mêlent le spirituel et le convivial, a souligné l’imam de la Zaouïa de Sidi Brahim Ben Toumi et chef spirituel de la confrérie de la Tariqua El Allaouia, El Hadi Tarcha. Pour l’aspect religieux, il s’agit d’abord d’évoquer la tradition et la conduite du prophète Mohamed QSSSL durant cette période au service de la cause de l’islam, a expliqué, El Hadi Tarcha, précisant que les sages et théologiens transmettent aux générations montantes ces valeurs avec tout ce qu’elles véhiculent comme bienfaits pour l’humanité selon les dogmes de l’islam. En un mot, c’est le retour au spirituel et le renforcement de la foi et les valeurs qui les accompagnent telles la charité, le pardon et surtout le rassemblement familial, a ajouté M. Tarcha. Pour ce qui est de l’aspect traditionnel, on fait toujours référence aux préceptes de l’islam, notamment aux hadiths du prophète QSSSL qui dit : « celui qui nourrit bien sa famille le jour de l’Achoura sera bien nourri et Dieu élargira ses bienfaits durant toute l’année.» En effet, les responsables de familles contribuent à l’application de ce hadith en faisant un bon plat qu’ils offrent aux proches et aux amis afin de concrétiser la valeur du partage et de la solidarité musulmane. A Annaba, les plats traditionnels par excellence sont le couscous fin (M’haouer), M’Kartfa bônoise et Gritlia. Cet évènement religieux d’une grande portée dans la vie des musulmans est marqué par une abondance de nourriture et les échanges de plats préférés des habitants de cité qui est une culture d’origine ottomane, a encore expliqué El Hadi Tarcha. Les plats, ce n’est qu’un moyen qui rapproche les gens, surtout lorsqu’on les offre aux mosquées et aux Zaouïas. Ces dernières continuent à perpétuer la tradition dans la ville du jujube. Il s’agit de la zaouïa de Sidi Brahim Ben Toumi où s’exerce la Tariqua El Allaouia, il y a aussi les zaouias Tidjania et El Kaidia ainsi qu’El Aissaouia dans la vieille ville.

Boudjemaâ Guetmi