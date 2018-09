Adrar : « Biyennou Fikoum », une expression pour les félicitations

La population d’Adrar renoue à chaque fête religieuse avec des traditions locales pour manifester son attachement à son riche patrimoine séculaire, à l’instar de la célébration de la fête religieuse de l’Achoura (10e jour du mois hégirien de Moharrem), à célébrer aujourd’hui. Pour marquer cet évènement chargé d’enseignements religieux, les Adraris revivent, avec la consécration de cette halte religieuse annuelle, des rituels propres à cette journée, dont l’expression «Biyennou Fikoum» pour présenter les meilleurs vœux. Cette expression, dont l’usage est pratiquement partagé en cette journée par les habitants des différents ksour d’Adrar, est ressuscitée à chaque fois que l’occasion se présente pour se lancer dans une course à qui présentera le premier ce vœu, charge à celui qui le recevra de s’acquitter en retour d’un cadeau. Cette tradition devient au fil des ans une tradition conférant à l’Achoura une signification particulière, qui diffuse la joie et la bonne humeur bien plus que les accolades, a expliqué Ammi Boudjemaâ, habitant du vieux ksar d’Adrar. Cette journée de l’Achoura est également rehaussée par d’autres traditions, dont les sorties et circuits d’enfants, égayant les rues et ruelles des ksour et marqués par une tradition de porte-à-porte lançant par-ci par-là des vœux de «Biyennou Fikoum’’ ou l’expression «Chehma ouel Keddida» pour recueillir des dons, consistant en des mets préparés pour la circonstance, dont les légumes secs (fève, haricots et pois-chiches) ou des gâteaux «faits maison», et souvent de la petite monnaie, en signe de récompense aux enfants qui sèment la joie et s’impliquent dans la pérennisation des us et coutumes séculaires de la région, a expliqué Khalti Fatma du vieux Ksar d’Adegha, près d’Adrar. La fête de l’Achoura est marquée, outre son aspect religieux, par l’exécution d’un programme festif prévoyant des soirées artistiques au ksar de Tamentit, animées par des troupes folkloriques, dont celles de «El-Hadra», «Karkabou», «Baroud et Tebal», en présence d’un public nombreux venu de différents horizons perpétuer ces rituels commémoratifs séculaires. La célébration de l’Achoura dans la région de Tamentit est habituellement lancée par l’organisation, outre d’activités festives, d’une table d’Iftar en l’honneur des invités, notamment ceux qui jeûnent cette journée de l’Achoura.