Sétif : dimension spirituelle d’une fête religieuse

Dans la wilaya de Sétif, riche par ses us et coutumes tant au nord, sur les hauteurs de Guenzet, Beni Ourtilène, qu’au sud à Ouiled Tebben et El Hamma en passant par Sétif au centre, la célébration de le fête de l’Achoura, qui correspond au dixième jour du mois de Mouharem du calendrier de l’hégire, est marquée par de merveilleuses pratiques qui, depuis la nuit des temps, marquent cette journée.

C’est ainsi que Achoura à Sétif, ville cosmopolite où tant de traditions se rejoignent, est d’abord le moment d’une grande rencontre familiale autour d’un repas pour conférer à cette fête sa juste dimension spirituelle. Hadja Yamina, qui en parle avec beaucoup d’émotion alors qu’elle frôle les 90 années, n’oublie pas tous ces moments heureux qui «réunissaient les petits et les grands de la famille autour d’une succulente «M’Feremsa », ce plat tant attendu de tous que nous préparions avec toute l’attention que nécessite cette pâte feuilletée, assaisonnée d’une sauce infiniment succulente et de viande ou de poulet. Nous nous y mettions trois jours auparavant à la préparation de ce plat qui se rapproche un peu de la «Chakhchoukha»; parce qu’il faut préparer la pâte, bien la pétrir puis, transformer et faire cuire sur le tadjine ces petites boulettes de pâte en feuilles fines que l’on faisait sécher pour mieux les conserver et les faire revivre à la vapeur de la sauce le jour de Achoura.

Dans le flot de ses souvenirs, notre interlocutrice, qui regrette que tout cet art ait disparu pour laisser place à du « prêt-à-faire cuire», n’oublie pas de nous conter avec tendresse ces moments consacrés aux enfants : «Nous leur mettions du henné et leur achetions de nouveaux habits pour accueillir cette fête, ceux qui n’avaient pas les moyens se faisaient quand même coudre un habit, une gandoura, et à tous ces enfants nous lavions aussi le visage… c’était comme ça, c’était la tradition.»

El hadj S. Saïd n’oublie pas, quant à lui, de nous confier que l’Achoura «c’est aussi l’occasion de s’acquitter de la zakat, une aide qui est remise à des gens démunis en guise de solidarité. C’est aussi une occasion pour jeûner et effacer les péchés de l’année précédente, comme il est précisé dans un hadith authentique.» En célébrant avec la foi et la piété que suscitait au fond de chacun cette fête religieuse, les traditions au nord de la wilaya, dans les zones montagneuses de Guenzet, Draâ Kebila étaient aussi marquées par ce bon Seksou à la viande séchée (Achedlouh).

« Après le sacrifice du mouton de l’Aid El Adha, un tiers, exactement la partie comportant les côtes, était séché et salé et c’est cette partie qui était associée à la préparation du couscous», nous dit A. Omar qui ne manque pas d’ajouter que «c’était aussi l’occasion de procéder au sacrifice d’un veau et, ceux qui avaient les moyens payaient la partie qui revenait de ce partage aux plus démunis dans ce rituel collectif.»

Merveilleux n’est-ce pas ?

F. Zoghbi