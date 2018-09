Fête de l’Achoura aujourd’hui : Une tradition bien ancrée

Comme tous les musulmans, les Algériens célèbrent la fête de l’Achoura. Dérivée de «achara», qui signifie dix en arabe, Achoura correspond au dixième jour du mois de Muharram, premier mois de l'année de l'hégire.

Une fête vécue différemment dans chaque pays. Bien que le principe soit religieux, chacun marque à sa façon ce jour de fête. Cette fête religieuse est l’occasion de se replonger dans l’histoire et de rappeler ses us et coutumes. Outre se couper les cheveux, maquiller ses yeux au khôl et se passer les dents au souak, sans oublier de se parfumer, il revient aussi aux femmes la mission de perdurer le respect des us concernant les traditions dans la société. Déterminant que se passer les paumes des mains et la plante des pieds au henné pour fêter Achoura. Un rite ancestral dans toutes les sociétés musulmanes. D’autant que le henné est une plante «bénie par les anges, puisque étant un végétal du paradis». Le henné n’est pas le seul apanage des femmes. Les hommes s’en mettent également. À Tlemcen, la veille d’Achoura, on fait provision de henné qui servira toute l’année à soigner les malades. Dans la vallée du M’zab, les familles plaçaient la gaçâa, un grand plat en bois, à l’envers en l’enduisant de henné. Elles y posent, durant la nuit, l’omoplate du mouton de l’Aïd-el-Kebir.

la légende dit qu’un ange descend du ciel pour y inscrire le verset de la Lumière, sourate El Nour. Toujours au M’zab, et dans le cadre de cette fête du dixième jour de Moharrem, on fait cuire comme plat de la journée, «Ibaoun», des fèves sèches trempées la veille et cuites dans de l’eau des puits des palmeraies. Selon la tradition, la ménagère trempe les fèves dans de l'eau douce de la palmeraie de Ghardaïa avant de les laisser bouillir sur un brasier durant toute la nuit. Décortiquées et assaisonnées avec du sel et de l'huile d'olive, les fèves sont dégustées dans la matinée et distribuées aux voisins et passants par les enfants entonnant une chansonnette dédiée à la circonstance. Par ailleurs, un mélange de confiseries, friandises et autres fruits secs amandes, cacahouètes et noisettes sont également offerts aux enfants. À Guerrara, l'une des sept citées du M'zab, quelques jours avant Achoura, les enfants sillonnent les rues en petits groupes et chantent «Abiannou ! Abiannou ! Hammaldik ouchanagh».

Certains disent qu'Abiannou évoque le nom de «Abi Nouh», qui serait donc le messager Noé, le père des prophètes ; d'autres disent qu'il s'agit d'un grand homme de charité portant ce nom que les enfants évoquent pour solliciter la générosité des maîtresses de maison, à la porte desquelles ils frappent avant d'entrer. Le reste du refrain veut dire en mozabite : «Que Dieu gracie tes parents ! Donnes-nous !» De leur côté, les mendiants venant des villages et des camps nomades voisins chantent au seuil des portes un autre refrain : «Leila Leila Arfa, Aala Oulid M'barka, hammaldik ouchanagh.» Oulid M'barka serait le fils de M'barka, une femme nomade pieuse et pauvre. Quant au reste du chant, il est identique à celui des enfants mozabites. Pour accueillir et fêter Achoura, les familles jijeliennes ont recours à une recette de "grand-mère" qui consiste à préparer un plat typiquement traditionnel, ancestral et dont les origines demeurent encore mystérieuses et obscures. Aucune source n'est disponible pour éclairer l'énigmatique "Bouicha". Les personnes âgées, plus particulièrement les femmes, se contenteront de dire qu'elles ont hérité cette recette des aïeux. Les gens de Tlemcen ne sont pas près de rompre avec les traditions, à voir les activités singulières dans les rues de cette wilaya qui reflètent chaque année, à la même période, l'importance de cette fête. Et ce par l'affluence des familles qui a donné à la ville l'allure d'un marché immense où des marchandises de toutes sortes (médicaments et produits de toilette traditionnels, du henné aux lotions et parfums), des matériaux et de l'encens sont exposés. Pour les vendeurs et autres marchands ambulants de l'ancienne zone commerciale de Tlemcen, la fête de l'Achoura est une occasion pour verser la «zakat» aux plus démunis et la relance de leurs activités. L'occasion est également mise à profit par des commerçants pour procéder, dans un élan de solidarité, à des rabais.



Entre nourriture et spiritualité



De leur côté, les zaouïas, notamment, intensifient, en cette fête religieuse, les halqas de dhikr (causeries) et de louanges à Dieu. Les troupes folkloriques dont les «kerkabou» donnent, pour leur part, une animation particulière à ce jour. Des rondes «hadhras» guidées par le moqadem se tiennent également au mausolée de Sidi Yacoub de la ville de Tlemcen où se déroule le rite de l'abattage d'un taureau dont la viande est distribuée ensuite aux adeptes de la tariqa. La célébration de cette journée se distingue aussi dans la capitale des Zianides par la préparation de plats traditionnels dans une ambiance conviviale.

Ces plats sont préparés à base d'abats et de restes du mouton de l'Aïd-el-Adha (viande séchée et conservée spécialement pour l'occasion).

Des confiseries et autres gâteaux sont également préparés par les ménages, à l'instar du trid et du sfendj, sachant que les habitants de la ville jeûnent, à l'image d'autres musulmans, la veille et le jour de l'Achoura, comme le veut la sunna du sceau des prophètes. Cette fête est un véritable rite et une cérémonie de réjouissance, comme timechrat et zerda, une occasion de retrouvailles. Les nombreux mausolées à travers les localités et villages de la haute Kabylie, notamment à Larbâa Nath Irathen, à Béni Douala, à Aïn El-Hammam, à Mekla, à Souamaâ, à Bouzguène, etc. ont constitué, l'espace d'une journée, un lieu de convergence pour des milliers de personnes qui viennent en quête de baraka des saints patrons des lieux.

Sur place, on fait des offrandes, des dons, en argent ou autres, avant de s'adonner aux prières et aux vœux de prospérité et de paix. Cette occasion est vénérée en Kabylie. Elle permet surtout aux caisses communes des villages de se remplir. L'argent collecté sert généralement au financement des projets des villages et à l'entretien des ruelles et des cimetières. L'Achoura, ce ne sont pas seulement les prières et les collectes de dons. C'est aussi une occasion inouïe pour les jeunes filles de se faire belles, d'implorer les saints afin qu'elles se marient. Nombreux sont ceux qui demandent en mariage les jeunes au niveau même des mausolées. D'ailleurs, il existe un adage qui déconseille aux jeunes de s'engager pour le mariage le jour de Taâchourt, car, en pareille occasion, toutes les filles se font belles et s'habillent de leurs plus beaux atours.

