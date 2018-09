Commission de la sécurité et des droits de l’homme de l’AP-UPM : Des parlementaires dimanche à Cagliari

Le Parlement prendra part aux travaux de la réunion de la Commission des Affaires politiques, de la sécurité et des droits de l'homme de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM), prévue dimanche à Cagliari (Italie), a indiqué hier un communiqué de l'Assemblée.

Lors de cette réunion, les participants procéderont à un échange de vues sur des thèmes inscrits à l'ordre du jour, notamment la présentation du projet de recommandation relative au phénomène de la migration, la situation des refugiés en Méditerranée, la situation politique en Méditerranée et les prévisions pour 2019.

La délégation parlementaire algérienne, qui prendra part à cette réunion, compte la vice-présidente de l'APN, Houda Talha, et le député Abdallah Khiat ainsi que deux membres du Conseil de la Nation, Houd Mouissa, Mohamed Madani, et Mme Hafidha Benchahida, en leur qualité de membres permanents de l'Assemblée parlementaire de l'UPM.