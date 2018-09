Suite à des poursuites judiciaires : Suspension du P/APC de Sidi Rached à Tipasa

Le wali de Tipasa, Moussa Ghelai, a ordonné la suspension du président de l'Assemblée populaire de la commune de Sidi Rached, Mohamed Benaouda, à titre conservatoire, suite à des poursuites judiciaires à son encontre de la part du tribunal de Koléa, a-t-on appris hier auprès des services de la wilaya de Tipasa. S’appuyant sur l’article 43 du code de la commune, le wali de Tipasa a délivré un ordre de suspension "à titre conservatoire" du P/APC de Sidi Rached, relevant du parti du Rassemblement national démocratique (RND) et poursuivi dans une affaire de "dilapidation de deniers publics et abus de fonction" et ce, jusqu’à l’annonce du jugement définitif du tribunal, a-t-on assuré de même source. Le mis en cause dans cette affaire a été informé de la décision de suspension mardi, dans l’attente de la tenue d’une réunion de l’Assemblée populaire communale de Sidi Rached "dans les 10 prochains jours au plus tard" aux fins d’aborder son remplacement par l’un des vice-présidents de l’APC, en présence d’un représentant du wali, comme stipulé par l’article 72 du code de la commune relatif à un empêchement légal provisoire. Le juge d’instruction près le tribunal de Koléa enquête dans une affaire relative à la "dilapidation de deniers publics et abus de fonction", impliquant le P/APC de Sidi Rached, selon des sources, qui n’ont pas fourni de plus amples informations pour conserver le secret de l’enquête.