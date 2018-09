Régions humides : Une priorité

La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatima-Zohra Zerouati, s'est entretenue, mardi à Nairobi (Kenya), avec la directrice régionale du Programme des Nations-Unies pour l'Environnement en Afrique (PNUE), Juliette Biao Koudenoukpo, avec laquelle elle a évoqué les domaines de coopération et de coordination conjointe dans le cadre de la mise en œuvre de la convention de coopération entre l'Algérie et le Programme des Nations-Unies du 9 avril 2018, a indiqué un communiqué du ministère. Cette rencontre s'est tenue en marge des travaux de la 7e session extraordinaire de la Conférence ministérielle africaine sur l'environnement ayant pour thème «Transformer les politiques écologiques en actes grâce à des solutions réfléchies», abritée par Nairobi (Kenya), a précisé la même source. Parmi les domaines abordés par Mme Zerouati et qualifiés de prioritaires à court terme, la gestion intégrée des déchets, les énergies renouvelables, la sauvegarde des ressources naturelles et la mise en valeur des écosystèmes. Lors d'une rencontre avec la SG de la Convention de «Ramsar» sur les régions humides, Martha Rojas-Urrego, Mme Zerouati a tenu à souligner «l'importance que donne l'Algérie à ces régions, à leur préservation et à leur développement économique», soulignant la nécessaire intégration de ces régions à l'ordre du jour des manifestations autour des questions écologiques, compte tenu du rôle des régions humides dans l'absorption de l'oxyde de carbone émis par les forêts. Il a été convenu, par ailleurs, d'examiner les moyens de financement de ces projets pour le développement et la gestion de ces régions, a ajouté la même source.