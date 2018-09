Forum Eurasien des femmes à Saint-Pétersbourg : Nouvelles solutions pour l’autonomisation

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a participé aux travaux du 2e Forum eurasien des femmes, qui se tiendra à Saint-Pétersbourg en Russie, a indiqué un communiqué du ministère. Le Forum a pour principal objectif le "renforcement de la coopération internationale, le développement de partenariats et de communications afin de trouver de nouvelles solutions pour l’autonomisation des femmes et de renforcer leur rôle dans la réalisation des objectifs de développement durable", selon les organisateurs. La première session de ce Forum, tenu en 2015 à Saint-Pétersbourg, a donné "une puissante impulsion" à la formation d’un nouvel agenda et de nouvelles initiatives pour le développement de la femme, rappellent les organisateurs.