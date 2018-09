Algérie - Inde : Signature d’un accord de coopération dans le domaine spatial

Un accord gouvernemental de coopération dans les domaines des sciences, technologies et applications spatiales a été signé hier entre l'Algérie et l'Inde, à Bengalore (Inde), a indiqué l'Agence spatiale algérienne (ASAL), dans un communiqué.

Cet accord a été signé par le directeur général de l'ASAL, Azzedine Oussedik, et le président de l'Agence spatiale indienne (ISRO), Kailasavadivoo Sivan, en présence du président du Conseil d'administration de l'ASAL et de cadres de l'agence spatiale indienne.

Il est à rappeler qu'en septembre 2006, les deux parties avaient signé un Mémorandum d'entente de coopération relatif à la formation, qui avait permis à 20 ingénieurs algériens de bénéficier de formations de master en applications spatiales et de perfectionnement dans le domaine des télécommunications spatiales et géo-information.

Cette coopération a également permis le lancement avec succès des satellites algériens Alsat-2A, le 10 juillet 2010, et Alsat-1B, Alsat-2B et Alsat-1N, le 26 septembre 2016, et la participation d'ingénieurs algériens aux opérations de préparation du satellite au lancement ainsi qu'à la campagne de lancement.

"Cet accord est le fruit de longues discussions et vise à étendre la coopération à des domaines plus complexes, en adéquation avec l'expérience acquise par nos ingénieurs", indique l'ASAL.

Lors de son séjour, la délégation algérienne a effectué une visite des structures technologiques spatiales à Bengalore.