Douanes : Relever les défis sécuritaires et économiques

Le ministre des Finances, Abderrahmane Raouya a affirmé, mardi depuis l'Institut d'économie douanière et fiscale (IEDF) de Koléa (Tipasa) que le Gouvernement algérien maintiendra la stratégie de modernisation du corps des Douanes en accordant davantage d'importance à la qualité de formation de la ressource humaine relevant de ce corps. M. Raouya a souligné «l'attachement majeur des hautes autorités à accorder une place privilégiée aux jeunes cadres, notamment les femmes», affirmant que «les jeunes cadres représentent le noyau de l'élite nationale». «Le secteur des finances a mis en place un programme ‘’riche et moderne’’ visant le développement de la ressource humaine pour qu'elle soit au diapason des évolutions afin de relever les défis en faveur du renforcement du développement économique du pays», a-t-il soutenu. Par ailleurs, le ministre a réaffirmé «l'engagement du Gouvernement à consacrer 400 postes budgétaires (agents de douanes spécialisés) au profit des jeunes issus des wilayas du Sud». Dans ce sens, M. Raouya a appelé «le personnel des Douanes à concrétiser les connaissances acquises lors de leur formation sur le terrain avec responsabilité et compétence», mettant en avant «les orientations du président de la République appelant à relever ‘’les défis sécuritaires et économiques’’ que connaît le pays».