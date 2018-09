Ministère de la Défense Nationale : Développement et modernisation des forces aériennes

M. Gaïd Salah en visite de travail aujourd’hui au Commandement des Forces terrestres, où il installera le nouveau commandant,

Le général de Corps d’Armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’État-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a présidé, hier à Alger, la cérémonie d'installation du général major, Hamid Boumaïza, dans les fonctions de commandant des Forces aériennes, en succession au général major Abdelkader Lounes, mis à la retraite, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

A l'entame et à l’issue de la cérémonie d’accueil à l’entrée du siège du commandement des Forces aériennes, le général de Corps d'Armée a observé un moment de recueillement sur l'âme du chahid Aït Hamouda Amirouche, dont le siège du Commandement porte le nom, où il a déposé une gerbe de fleurs devant la stèle commémorant sa mémoire et a récité la Fatiha sur son âme et sur celles de nos valeureux chouhada. Ensuite, au niveau de la place d’armes, et en présence des personnels du commandement des Forces aériennes, le général de Corps d'Armée a annoncé l'installation officielle du général-major Hamid Boumaïza, nouveau commandant des Forces aériennes, et lui a remis l'emblème national. «Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale et conformément au décret présidentiel du 16 septembre 2018, j'installe officiellement, ce jour, le général-major Hamid Boumaïza, commandant des Forces aériennes, en succession au général-major Abdelkader Lounes», a-t-il annoncé. Après l'approbation du procès-verbal de la passation de pouvoir, le général de Corps d'Armée a mis l'accent sur «l’importance accordée par le Haut Commandement de l’ANP au développement et à la modernisation des Forces aériennes, pour leur impulser l’élan qui leur permettra d’être en permanente croissance, étant une composante essentielle et vitale au corps de bataille de nos Forces Armées». Il a indiqué, que «la vie est une succession d’expériences, et l’esprit vif est celui qui sait tirer profit des erreurs d’autrui, et partant de cette optique précisément, qu’intervient ma réunion avec vous en cette occasion, afin de m’assurer que mes paroles ont trouvé leur voie vers vos cœurs et vos consciences, et je suis convaincu que ce que je dis ne peut être ancré dans les esprits que si le cadre militaire responsable ressente qu’il n’est pas un simple fonctionnaire qui se contente des heures de travail réglementaires pour ensuite vaquer à ses occupations». «Le cadre militaire, notamment celui à qui incombe de lourdes responsabilités qui affectent directement la nature des missions assignées, qui influent systématiquement sur la cadence des efforts consentis pour le développement, qui a un lien direct certain avec le moral des personnels, leur préparation, leur formation, leur sensibilisation et leur niveau et qualité de vie, et qui se répercutent également sur la préservation des infrastructures et la maintenance du matériel et des équipements dont il dispose», a souligné M. Gaid Salah. Il a ajouté que «ce cadre militaire est celui qui est plein d’esprit de responsabilité et qui est convaincu du sens du devoir, prouvant effectivement et sur le terrain qu’il est digne de la confiance placée en lui». Car la responsabilité, a-t-il relevé, «n’est pas un poste avec lequel se vanter ou un grade avec lequel se flatter, la responsabilité est un ensemble de réelles qualifications, de conduite exemplaire, de comportement irréprochable et de commandement rationnel». «Les bilans et les résultats sont, sans aucun doute, le meilleur témoin de la sincérité de cette attitude et de la droiture de cette éthique, telle est la conduite noble et supérieure pour laquelle œuvre le commandement de l’ANP, avec l’appui dont jouissent nos Force Armées de la part de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense Nationale, je dis, pour laquelle le Commandement de l’ANP ne ménage aucun effort, afin d’ancrer ces valeurs davantage au sein des rangs de l’ANP «Et rappelle car le rappel profite aux croyants».

Le général de Corps d'Armée a salué, à l'occasion, les efforts consentis par le Général-major Abdelkader Lounes tout au long de son parcours professionnel au sein des rangs de l'ANP en général, et pendant ses années aux commandes des Forces aériennes. A l’issue de cette cérémonie, l’opportunité a été donnée aux cadres et personnels, pour exprimer «leurs préoccupations, leurs intérêts et suggestions, qui ont réitéré leur indéfectible engagement à demeurer les aigles qui défendent l’espace aérien de notre pays de tout danger», conclut le MDN.

Le général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire effectuera aujourd’hui une visite de travail au Commandement des Forces terrestres, a annoncé hier le ministère de la Défense nationale (MDN). «Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, Chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire, effectuera, demain jeudi 20 septembre 2018, une visite de travail au commandement des Forces terrestres», a indiqué le MDN dans un communiqué. Lors de cette visite, «le général de Corps d’Armée présidera au nom du Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, la cérémonie d’installation du général-major Chanegriha Saïd en qualité de commandant des Forces terrestres en remplacement au général-major Tafer Ahcene, mis à la retraite», a-t-on ajouté.

Tamanrasset : Reddition de 2 terroristes



Deux terroristes, en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d’un fusil semi-automatique de type Simonov, se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset, a indiqué hier, le ministère de la Défense nationale dans un communiqué. «Grâce aux efforts des forces de l’Armée nationale populaire, deux terroristes se sont rendus aux autorités militaires à Tamanrasset (6e Région militaire). Il s’agit de Bahous Aboubakr et de Gueritlet Echikh», précise la même source, ajoutant que «les deux terroristes étaient en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, d’un fusil semi-automatique de type Simonov et de deux chargeurs garnis».



Skikda : 2 terroristes abattus



Deux dangereux terroristes ont été abattus hier, dans la localité de Beni-Makhled-Siouane, wilaya de Skikda, dans une embuscade tendue par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) qui a également récupéré des armes et un lot de munitions, indique le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

Il a été procédé à l’identification de ces deux criminels. Il s’agit en l’occurrence de Blaoui Mohamed dit Abou Obeïda El-Assimi, qui avait rallié les groupes terroristes en 1994, et Ben Hanni Mohamed dit Zoubir, qui avait rallié les groupes terroristes en 1995», précise le communiqué. «L’opération a permis de récupérer deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions s’élevant à 180 balles», ajoute le communiqué. «Cette opération s’inscrit dans la dynamique des opérations menées par nos Forces Armées pour assainir notre pays du fléau du terrorisme, et d’asseoir la sécurité et la quiétude à travers l’ensemble du territoire national», selon la même source. L’opération de qualité vient confirmer encore une fois la permanente et continuelle vigilance des unités engagées dans la lutte antiterroriste et la ferme détermination à l'éradication du fléau du terrorisme», souligne le MDN.



Bordj Badji Mokhtar : 3 orpailleurs arrêtés



Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a arrêté mardi à Bordj Badji Mokhtar 3 orpailleurs et saisi des équipements utilisés dans l'exploitation illégale du minerai d'or, a indiqué hier, un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

«Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'Armée nationale populaire a arrêté, mardi à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), trois orpailleurs et a saisi 20 groupes électrogènes, 1 marteau piqueur et un détecteur de métaux, tandis que d'autres détachements combinés ont saisi deux fusils de chasse et une quantité de munitions détenus par deux individus à Djelfa (1re RM) et Mila (5e RM)», précise-t-on de même source.

Dans le même contexte, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi, lors d'opérations distinctes menées à Tébessa (5e RM), Biskra (4e RM), Sidi Bel Abbes et El Bayadh (2e RM), 2.128 unités de différentes boissons et 3.588 boites de tabac, alors que 4 drones ont été saisis à Mila (5e RM)».

D'autre part, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont déjoué à Oran (2e RM) et El-Kala (5e RM), des tentatives d'émigration clandestine de 48 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 15 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et Ghardaïa», ajoute le communiqué.