Ecriture de l’histoire : objectivité recommandée

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, hier à Alger, les académiciens, cinéastes et producteurs à déployer davantage d’efforts pour écrire l’histoire avec objectivité et sérieux, en vue d’en faire un outil de cohésion et de fierté quant à notre appartenance. Dans une allocution prononcée en son nom par le secrétaire général du ministère lors d’une conférence organisée à l’occasion de la commémoration du 60e anniversaire de la proclamation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), le ministre «a exhorté les chercheurs, spécialistes, cinéastes et producteurs à consentir davantage d’efforts pour l’écriture de l’histoire avec objectivité, sérieux et sagesse pour faire de l’histoire un outil de cohésion».

«Notre histoire doit constituer un moyen et un outil de fierté nationale et de consolidation de notre appartenance à ce pays afin de renforcer sa place parmi les Nations», a-t-il précisé. Il a souligné à ce propos que le ministère des Moudjahidine poursuivra ses efforts en matière de valorisation de l’écriture de l’histoire, notamment en ce qui concerne la résistance populaire, le mouvement national et la révolution du 1er Novembre 1954, rappelant que la Constitution de février 2016 a accordé un intérêt particulier à cette mission, celle de faire de l’histoire de l’Algérie et de la mémoire la propriété de toutes les générations. S’agissant de la création du GPRA durant la révolution (19 septembre 1958), M. Zitouni a qualifié cet évènement de «crucial dans le développement organisationnel des institutions de la guerre de Libération nationale, eu égard à son rôle dans la levée du blocus colonial».

«Avec la création du GPRA, la cause algérienne a été internationalisée et les manœuvres de la France coloniale et ses vaines tentatives visant à dissimuler ses crimes ignobles ont été mises à nu», a expliqué le ministre. En un court temps, la cause algérienne a pu relever les défis et remporter la reconnaissance de plusieurs pays, ce qui a apporté un soutien diplomatique et financier à la révolution», a-t-il ajouté.

Grâce à ses trois formations, le GPRA a pu faire face aux différentes politiques coloniales, dans un contexte marqué par les conditions difficiles qu’a connues la révolution et a su arracher la reconnaissance du colonisateur en tant que partie négociatrice lors des Accords d’Evian, sanctionnés par la proclamation du cessez-le-feu le 19 mars 1962.

Pour sa part, l’historien spécialiste du mouvement national, Benyoucef Tlemçani, a estimé que la proclamation inattendue d’un premier gouvernement provisoire algérien «a causé une immense gêne» au président français à l’époque, Charles De Gaulle, qui ne cessait de prétexter qu’il n’y avait pas de partie algérienne pour négocier».

Le création du GPRA, a-t-il poursuivi, avait brisé tous les espoirs du président De Gaulle qui, de retour au pouvoir en mai de la même année, avait un plan visant à maintenir l’Algérie française.

Le professeur a estimé que cette proclamation a constitué l’une des étapes de la lutte contre la France coloniale qui s’était dotée, après le coup d’Etat de mai 1958, de toutes les solutions possibles en vue d’étouffer la révolution.

Le professeur en histoire à l’université de Sétif, Abdelhafid Bouabdellah, a évoqué, lors d’une conférence, le message que les dirigeants de la révolution ont su transmettre aux autorités françaises quant à la création du GPRA et la désignation de Ferhat Abbes à sa tête, alors qu’il n’était même pas l’un des acteurs déclencheurs de la révolution.

Cette désignation, selon le professeur, vient affirmer que la guerre de Libération «n’était liée à aucun courant», d’autant que Ferhat Abbes était connu pour «son ouverture d’esprit et ses principes libéraux de modération et de bannissement de la violence».