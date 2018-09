60e anniversaire  du GPRA : « Un acte majeur de la Révolution »

«L’histoire a retenu que le GPRA a œuvré avec fermeté et conviction pour imposer la reconnaissance de l’État algérien», a indiqué le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel.

Le siège du Front de libération nationale (FLN) a abrité, hier, une cérémonie de commémoration du 60e anniversaire du 1er Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA), institué le 19 septembre 1958.

L’évènement, tenu sous l’égide de M. Djamel Ould Abbès, secrétaire général du parti, a été rehaussé par la présence du ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel.

Celui-ci est d’ailleurs revenu, dans une longue intervention, sur les circonstances ayant marqué la création du 1er GPRA, mais aussi son engagement notamment à caractère diplomatique pour réaffirmer le véritable enjeu de la Révolution, qui n’était autre que l’établissement d’un Etat national souverain et indépendant.

Pour sa part, le SG du FLN a tenu à mettre en relief le fait que la création du 1er GPRA a été « un acte majeur de la Révolution, la première pyramide de l’Etat algérien après plus d’un siècle d’asservissement colonial». M. Ould Abbès, qui s’exprimait devant une assistance composée d’anciens ministres, de personnalités nationales ainsi que plusieurs moudjahidine, a indiqué que la création du GPRA, en 1958, est l’aboutissement d’une succession d’évènements phares de la Révolution dont les artisans n’avaient cessé de multiplier les succès en matière d’internationalisation de la juste cause algérienne, succès auxquels il faut ajouter d’autres prouesses réalisées sur le terrain de la lutte armée pour s’émanciper du joug du colonialisme. Le SG du FLN citera, entre autres, la Conférence de Bandung (Indonésie), tenue en avril 1955, où l’appui à la cause algérienne a été officialisé dans la déclaration finale des travaux. Il évoquera aussi la bataille diplomatique menée durant la même année par une délégation du FLN au sein de l’ONU pour inscrire la question algérienne à la 10e session des travaux des Nations-Unies. Le Congrès de la Soummam, le 20 août 1956, et l’institution du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) sont aussi parmi ces évènements historiques qui ont accéléré la création du GPRA. C’est là «un choix inévitable avec le développement de la lutte de libération nationale et le retentissement qu’elle a trouvé au plan international, à travers l’émergence de courants favorables à l’indépendance de notre pays», enchaîne, de son côté, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. Selon lui, le GPRA est venu mettre un terme «à l’hostilité et l’intransigeance du colonialisme et à ses tentatives de vouloir réaliser un semblant de solution dans le cadre français». «Il était donc essentiel, poursuit-il, de compléter l’édifice institutionnel mis en place par le Congrès de la Soummam, en dotant l’Algérie combattante d’une instance gouvernementale assumant des prérogatives d’Etat, disposant de plusieurs reconnaissances et d’une personnalité internationale». Une mission dont le GPRA s’est acquitté avec efficacité, autant sur le plan de la mobilisation du peuple algérien, que sur celui de l’internationalisation de la voix de l’Algérie combattante, ou encore en mettant en échec les prétentions coloniales. Ce qui a permis au GPRA, une fois les conditions politiques réunies, «de se poser comme représentant exclusif du peuple algériens et seul dépositaire de ses intérêts nationaux », dira encore le ministre. «L’histoire a retenu que le GPRA a œuvré avec fermeté et conviction pour imposer la reconnaissance de l’Etat algérien », a ajouté M. Messahel. Il évoquera, par ailleurs, «l’audacieuse initiative» du Président de la République, qui a appelé dans son message du 20 août dernier, à la constitution d’un front populaire solide.

Karim Aoudia

Changement radical de l’image de la révolution

Le siège du Front des forces socialistes (FFS) à Alger a abrité une conférence historique sur les circonstances de la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA). La conférence a été animée par le professeur Amar Mohand Ameur, chercheur au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle (CRASC) d’Oran. Celle-ci a été l’occasion de revisiter «des dates clés du processus révolutionnaire algérien». Pour le chercheur, la création du GPRA est venue «insuffler une nouvelle dynamique de la lutte armée», dans un contexte caractérisé, selon lui «par une dynamique révolutionnaire d’un côté et la persistance des crises internes de l’autre, et qu’il a fallu dépasser», par des mesures plus légitimes, et cela, «face aux limites de l’action du Comité de coordination et d’exécution (CCE)». Le chercheur a expliqué qu’ «en dépit de l’existence du Conseil national de la Révolution algérienne (CNRA) et du Comité de coordination et d’exécution (CCE), institués par le Congrès de la Soummam, et de l’Armée de libération nationale (ALN)» la création du GPRA avait d’abord pour objectif «de mettre en place une institution recueillant la reconnaissance internationale pour donner un écho plus important à la révolution algérienne, à sa quatrième année, et ce, quelques mois seulement après l’arrivée du général de Gaulle en mai 1958». «La cause algérienne va changer radicalement, et deviendra au centre des préoccupations de l’opinion publique mondiale, et ce, grâce à la reconnaissance de plusieurs Etats de cette nouvelle instance», a-t-il dit. Le chercheur est revenu au cours de son intervention sur « la dynamique ascendante de l’action diplomatique menée par le GPRA» pour dire que «le pragmatisme et la stratégie politique du FLN ont réussi à rivaliser en face de la puissance coloniale qui tentait de contrecarrer l’épanouissement du mouvement libérateur algérien». Pour le professeur Mohand Ameur, le GPRA «a maintenu l’unité du FLN comme seul représentant d’un peuple en quête de sa liberté». On se rappelle du fameux rapport de feu Hocine Aït Ahmed adressé aux membres du CCE, sur l’intérêt à porter la voix de l’Algérie en dehors des frontières, et mener une action diplomatique en parallèle aux opérations militaires. « Si la révolution algérienne est, par son essence, ses buts et ses principes de même que par la nécessité militaire, à vocation maghrébine, le GPRA est l’instrument qui doit lui permettre de réaliser cette vocation », écrit Aït Ahmed dans son livre La guerre et l’après-guerre.

Tahar Kaidi