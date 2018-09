Mali, pour la mise en œuvre de l’Accord d’Alger : Nouvelle démarche

Les signataires de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali ont décidé de donner un nouveau souffle à la mise en œuvre de l'Accord de paix et de réconciliation signé en 2015 à Alger, a indiqué le président du Comité de suivi de l'Accord (CSA), l'Algérien Ahmed Boutache, cité hier par des médias. Cette décision a été prise lors de la 27e session du Comité de suivi de l'Accord (CSA) qui s'est tenue mardi à Bamako. «Il a été convenu d'entreprendre une nouvelle dynamique plus productive dans la mise en œuvre de l'accord.

Dans l'avenir, tout le monde constatera que les mécanismes de la mise en œuvre de l'Accord seront plus dynamiques, plus productifs» a affirmé M. Ahmed Boutache.

La nouvelle démarche consistera à hiérarchiser les actions et à s'attaquer à celles qui sont prioritaires pour atteindre un point de non-retour, a indiqué de son côté, le ministre malien de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Lassine Bouaré. «Les actions prioritaires sont relatives aux questions institutionnelles, de défense et de sécurité, à l'appropriation de l'accord par tout le monde, toutes les couches de la société sans exception afin de favoriser une mise en œuvre participative», a ajouté le ministre malien. Tous les autres acteurs sont favorables à cette nouvelle démarche pour booster la mise en œuvre de l'Accord, a-t-il relevé.

A ce propos, la porte-parole de la Plateforme, Me Harouna Toureh, signataire de l'Accord pour la paix et la réconciliation au Mali, a estimé, quant à elle, que «le Comité de suivi de l'accord et toutes les autres parties doivent se focaliser exclusivement sur les questions de sécurité», ajoutant que l'armée malienne doit se déployer dans les meilleurs délais sur l'ensemble du territoire du pays».

Lors de son d'investiture pour un second mandat à la tête du pays, en début septembre, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait souligné dans son discours que l'application de l'Accord de paix sera sa «priorité absolue», affirmant tendre «la main à tous ceux qui veulent que le Mali réussisse, sans exclusivité aucune».

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait appelé, récemment, les parties signataires de l'Accord de paix «à remplir pleinement et rapidement leurs obligations» contenus dans ce document, considérant que «la paix et la sécurité durable dans la région ne seraient pas possibles sans une mise en œuvre complète, efficace et inclusive de cet accord».