Journée internationale de la paix : célébration par le mouvement associatif oranais

La journée internationale de la Paix sera célébrée par la conservation des forêts de wilaya d’Oran, en partenariat avec le mouvement associatif local, avec un riche programme d’activités destiné au jeune public, a-t-on appris des organisateurs. Organisée sous le thème «la paix dans un environnement durable», cette célébration consistera en un après-midi éducatif et récréatif, prévu demain à la forêt de Canastel, a indiqué Mohamed Belaoune, président de l’Association des jeunes intellectuels d’Oran, partenaire avec la conservation des forêts et l’association «Graine de paix». Quelque mille enfants et jeunes sont attendus à cet évènement qui propose plusieurs activités, éducatives et ludiques, note la même source, ajoutant qu’un jogging plus et une opération de ramassage de déchets sont au programme en plus d’une table ronde sur «les liens entre la paix et un environnement sain», à laquelle participeront des jeunes gens. Une fête foraine sera réservée pour les plus jeunes, a jouté le même responsable qui souligne que le choix de célébrer cette journée avec des enfants et des jeunes vise à leur inculquer une culture de paix en harmonie avec l’environnement.

«Dans toute société, ce sont les enfants qui sont les plus réceptifs», a-t-il estimé, ajoutant que «le changement commence par eux, notamment dans les questions comportementales vis-à vis de la nature et de l’environnement».

Cette action s’inscrit dans le cadre d’un projet initié par l’association «Graine de paix» intitulé «changeons nos comportement, pas la nature», visant, entre autres à créer un réseau associatif autour d’actions écologiques. Le projet est soutenu par le ministère de l’environnement et des énergies renouvelables, et l’Agence belge de développement «Enabel», rappelle-t-on.