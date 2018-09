Au milieu d’une véritable euphorie : Le Coradia arrive à Béchar

C’est un véritable rêve qui vient de se réaliser dans la capitale de la Saoura, avec l’arrivée du Coradia, ce train tant attendu depuis des années et plus exactement depuis la reprise de la desserte en train, Béchar-Oran, en 2013, une reprise, elle-même, lancée après deux décennies d’absence du rail dans la région. Cette arrivée, à l’occasion de laquelle des portes ouvertes sur la SNCF ont également été organisées au sein même de la gare ferroviaire de Béchar, n’aura pas été sans provoquer une véritable euphorie, tant cet événement commençait à s’estomper dans les esprits des habitants, qui n’auront d’ailleurs point hésité à se déplacer en masse, pour venir admirer (et même prendre des photos) ce train rapide qui désormais desservira la ligne Béchar-Oran (670 km) en 8 heures (soit un gain de 2 heures de voyage), tout en permettant aux voyageurs à destination d’Alger, d’avoir le choix entre deux correspondances vers la capitale.

«Coradia», avec une capacité d’accueil de 250 places (dont 59 en 1re classe), dispose de toutes les commodités, entre confort et sécurité, conformes aux normes internationales et aptes à répondre aux besoins des voyageurs, lorsque l’on sait que ce mode de transport, très privilégié par les voyageurs du Sud-Ouest, a été emprunté sur cette même ligne par 209.000 voyageurs, en 2017.

Une grande satisfaction donc pour les habitants de la région et plus particulièrement pour les voyageurs empruntant le rail, qui devront faire preuve de civisme et se comporter en véritable citoyen, afin de préserver cet acquis, tant convoité.

Ramdane Bezza