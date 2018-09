Annaba : 600 familles relogées

600 logements publics locatifs (LPL), faisant partie du quota de 7.000 unités du même type destinés à la seule commune d’Annaba, ont été attribués hier, à des familles bénéficiaires à l’occasion de la fête de l’Achoura. La cérémonie de remise des clefs et des décisions d’attribution des logements, organisée au niveau de l’amphithéâtre Abdellah Fadhel au campus universitaire Sidi Achour, a été présidée par le wali d’Annaba, Mohamed Salamani. ‘‘Avec le quota de logements d’aujourd’hui, nous sommes arrivés depuis le début de l’année 2018 à attribuer jusqu’à présent 6.850 logements tous segments confondus’’, a indiqué le wali, précisant que l’attribution des 7.000 logements publics locatifs (LPL) implantés à Draa Errich et destinés à la commune d’Annaba va se poursuivre, elle concernera le reste des quartiers non encore desservis, en l’occurrence Refes Zahouane, Menadia, Oued Kouba, Seybouse et La Caroube. Une fois l’opération d’attribution des logements achevée, on va passer à l’examen des recours, au cas par cas, pour faire bénéficier d’autres familles des logements restants. Par ailleurs, le wali a annonce que des opérations d’attribution de logements sont prévues prochainement dans les communes d’El Bouni (Sidi Salem et Lallelick), Ain Berda, El Eulma et Cheurfa, rappelant la distribution toute récente de 122 logements à Oued el Aneb et 100 autres unités à Seraïdi. Sur un autre volet, le wali a remis à cette occasion des permis de construire au profit de 28 opérateurs économiques opérant à travers le territoire de la wilaya dans divers créneaux d’investissement parmi lesquels l’industrie, le tourisme, le commerce, la santé et les services. Ces investissements vont créer plus de 1.300 emplois directs, a souligné le wali qui a déclaré avoir agréer 100 projets d’investissement dont la majorité enregistrent un taux de réalisation appréciable grâce à l’accompagnement et le suivi de ces projets.

B. Guetmi