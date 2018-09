Mila : distribution de plus de 1.200 logements

Un total de 1.230 logements tous programmes confondus ont été distribués hier à Mila à l’occasion de la célébration de la fête de Achoura et du 60ème anniversaire de la proclamation du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

Cette opération organisée à la maison de la culture M’barek El Mili en présence des bénéficiaires et au cours de laquelle une minute de silence a été observée à la mémoire du défunt wali de Mila, Ahmouda Ahmed Zeineddine, a vu la remise des clés de 790 logements publics locatifs (LPL) à Ferdjioua (750 unités) et à Derahi Bouslaha (40 unités). Le wali de Mila par intérim, Mme Saifi Khadidja, avec les autorités civiles et militaires et les élus locaux, a procédé également à la remise des clés de 60 logements sociaux promotionnels (LSP) dans la commune de Teleghma et 80 logements promotionnels aidés (LPA), dont 50 unités dans la commune de Tadjenanet et 30 unités similaires dans la commune de Oued El Athmania en plus de la remise de décisions d’attribution de 300 aides à la construction rurale à travers 12 communes de la wilaya.

Le wali de Mila par intérim a indiqué que les efforts de l’Etat se poursuivent pour satisfaire le maximum des demandes de logements, ajoutant que les opérations de distribution de logement devront se poursuivre «jusqu’à la fin de l’année en cours’’.

Depuis mai dernier, pas moins de 3.986 logements, toutes catégories confondues ont été attribués à travers les communes de Mila, a-ton rappelé.