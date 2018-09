Salon de la promotion immobilière d’Oran : Une quarantaine d’exposants attendus

Après deux éditions tenues à Alger, Oran s’apprête à accueillir pour la première fois, le Salon de la Promotion Immobilière et de l’Aménagement Urbain (IMMO-WEST 2018) prévu du 26 au 29 septembre en cours au Palais des manifestations économiques et culturelles EMEC à Medina Jdida.

Selon un responsable de la partie organisatrice (SPP communication) ; plus d’une quarantaine d’exposants sont attendus à cette première édition qui va regrouper, nous dit-on, les plus importantes sociétés nationales activant dans le secteur de la promotion immobilière et l’aménagement urbain en Algérie. De nombreux organismes publics intervenant dans cette activité à travers, notamment, le financement direct ou l’accompagnement des projets y sont attendus. Parmi lesquels, la CNEP qui propose, à l’occasion de la tenue de ce Salon, aux citoyens désirant faire un achat de logement, des simulations sur place. Pour les organisateurs, le choix de la ville d’Oran pour accueillir cette 3e édition s’impose eu égard, entre autres, au rendez-vous des 19es Jeux méditerranéens 2021 dont elle est l’hôte. Un évènement, dit-il, qui ne laisse pas les promoteurs immobiliers et les aménageurs urbains indifférents, vu les grandes opportunités d’investissement qu’il offre et l’impact économique et social que constitue cet évènement sportif d’envergure sur tous les pays du Bassin méditerranéen. «Oran est une grande ville qui recèle beaucoup d’atouts, notamment dans le domaine de la construction et l’urbanisme. Selon des données officielles, des centaines de projets sont approuvés chaque année, dans le but d’impulser une nouvelle dynamique, non seulement à Oran, mais à toutes les wilayas limitrophes, pour permettre ainsi l’amélioration du climat d’affaires aux investisseurs et créer de l’emploi dans la région de l’Ouest», soulignent les organisateurs. C’est pourquoi, ajoutent-ils «cette manifestation se veut aussi un rendez-vous économique incontournable à l’Ouest du pays, en raison de l’importance des projets lancés dans les secteurs de la promotion immobilière, l’habitat et l’aménagement urbain dans les différentes villes de l’Ouest».

Parmi les objectifs d’Immo-West, offrir aux participants un espace d’échange, de réflexion sur la promotion immobilière, chercher des solutions et des perspectives d’avenir au métier de promoteur d’immobilier et une occasion aux promoteurs de partager leurs compétences en allant à la rencontre de leur public.

Organisée par la société SPP communication spécialisée dans la médiatisation professionnelle et les manifestations événementielles nationales et internationales, Immo-West 2018 regroupe les différents acteurs intervenants dans les secteurs de la promotion immobilière et de l’aménagement urbain, à savoir, les promoteurs immobiliers, les institutions professionnelles, les architectes, les maîtres d’ouvrages, les concepteurs, les investisseurs et les banques.

Amel Saher