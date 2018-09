2.000 logements AADL à Tipasa : Le ministère de l'Habitat avalise l'affectation

Le wali de Tipasa, Moussa Ghelaï, a annoncé mardi dernier que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, avait donné son aval pour l'affectation de 2.000 logements supplémentaires au profit des souscripteurs de l'AADL 2013.

«La demande adressée par les services de la wilaya de Tipasa au ministère de l'Habitat pour l'affectation de 2.000 logements AADL 2013 a été approuvée», a fait savoir M. Ghelaï à l'issue de la cérémonie de distribution des décisions d'affectation de 100 logements AADL 2013 au profit du personnel des douanes en présence des ministres de Finances, Abderrahmane Raouya, et de l'Habitat. Le même responsable a indiqué qu'il avait reçu une réponse favorable lors de sa rencontre avec le ministre concernant l'affectation du quota demandé, mettant en avant l'attachement du ministre à la prise en charge de toutes les demandes des souscripteurs ayant payé la première tranche. La prise en charge, par le ministère, des besoins de la wilaya de Tipasa en matière de logements (AADL) est intervenue après la présentation d'un «dossier solide», selon le wali, précisant que des assiettes foncières aménagées ont été consacrées pour abriter les 2.000 unités supplémentaires. Avec l'affectation de 2.000 logements supplémentaires, la wilaya de Tipasa est désormais capable de prendre en charge toutes les demandes des souscripteurs de la wilaya dont le nombre dépasse les 12.500. Les travaux sont actuellement en cours pour la réalisation de 10.500 unités AADL 2013 répartis sur plusieurs sites dont le centre-ville (5.500 unités).

Auparavant, c’était la wilaya d’El Bayadh qui a bénéficié d’une enveloppe financière de 2,4 milliards DA destinée à l’aménagement urbain et de 1.000 aides à l’habitat rural, comme annoncé par M. Temmar, indiquant qu'un montant de 1,4 milliard DA de cette somme est destinée à l’aménagement urbain des lotissements sociaux dans le cadre de l’auto-construction dont a bénéficié la wilaya dernièrement, alors que le montant restant (1 milliard DA) est réservé à l’aménagement urbain de l’habitat rural collectif. La wilaya a bénéficié d’un nouveau quota d’aides à l’habitat rural, soit 1.000 aides d’une valeur de 700.000 DA chacune, qui s’ajoutent à 1.000 autres dont a bénéficié la wilaya cette année et qui font l'objet d'examen des dossiers pour leur attribution dans de brefs délais, a-t-on fait savoir.

A ce sujet, Abdelwahid Temmar a instruit les responsables locaux du secteur de l’habitat à accélérer la remise de ces aides à leurs bénéficiaires. Dans le village du bassin, à l’entrée de la ville d’El Bayadh, où il a inspecté l’habitat rural collectif, le ministre a affirmé que son département accorde de l'importance à l’habitat rural dans les wilayas des Hauts Plateaux et dans le Sud du pays, soulignant que son secteur œuvre à réunir toutes les conditions pour la stabilité des citoyens en milieu rural et à accroître le quota d’habitat rural dans ces wilayas. El Bayadh a bénéficié, depuis 2010, de 8.417 aides financières destinés à l’auto-construction, selon les explications fournies au ministre. Par ailleurs, Abdelwahid Temmar a instruit, lors de l'inspection du projet de 500 logements AADL dans la nouvelle ville d’El Bayadh, les responsables du secteur de l’habitat de la wilaya à accélérer la réalisation des opérations d’aménagement urbain au niveau des sites d’habitat où sont achevés les logements, dont 436 unités seront livrées avant la fin de l’année en cours. Le ministre a posé, au niveau du même site, la première pierre pour la réalisation de 300 logements AADL, annonçant qu’un quota supplémentaire de 117 logements de ce programme est réservé à la wilaya.

En outre, M. Temmar a insisté sur l’accélération de l'opération de lancement des travaux de réalisation de 500 logements promotionnels aidés (LPA) prévus à la nouvelle ville d’El Bayadh et dont a bénéficié la wilaya cette année. La visite a été marquée également par une cérémonie de remise de 300 affectations de logements publics locatifs dans les communes de Brizina, Chellala et El Mehara.