Méfaits de l’utilisation du téléphone au volant : La DGSN sensibilise

Un peu plus de 33.044 infractions liées à l’utilisation du téléphone mobile au volant ont été enregistrées durant le premier semestre 2018 par les services de la sécurité publique de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) sur l’ensemble du territoire national, a-t-on appris, hier, auprès du commissaire principal Rabah Zouaoui, représentant de la Direction de la sécurité publique (DSP). Un chiffre révélé lors de la Caravane de sensibilisation des conducteurs de véhicules contre les dangers de l’utilisation du téléphone mobile au volant et l’utilisation abusive des nouvelles technologies (tablettes), ainsi que les mesures prises pour la sécurité des usagers de la route.

Selon le haut fonctionnaire de police, téléphoner et conduire ne seront jamais compatibles et provoqueront des catastrophes routières aux conséquences graves. L’utilisation du téléphone au volant a engendré 34 accidents de la route faisant des blessés. Les agents de la sécurité publique ont également constaté 17 cas d’utilisation au volant d’équipements audiovisuels, des cas qui peuvent aussi être à l’origine d’accidents dans les zones urbaines.

Un comportement d’incivilité qui prend, au fil des années, des proportions alarmantes, portant préjudice à des centaines de personnes chaque année. L’envoi et la lecture de SMS pendant la conduite peuvent provoquer un manque de concentration et partant, le non-respect de la distance de sécurité entre les véhicules, ce qui accroît le risque de collision. «L’utilisation du téléphone portable au volant cause plusieurs accidents de la route, d’où la nécessité de sensibiliser les utilisateurs de la voie publique et les obliger à ne pas utiliser le téléphone, lors de la conduite», a précisé le chargé de communication de la Direction de sécurité publique. Il insiste cependant sur l’importance de ce type d’actions menées par la DGSN, pour rappeler aux usagers de la route le danger que représente le téléphone au volant. Lors de cette action de prévention et de sensibilisation, les agents de la police et les cadres de la DGSN allaient vers les conducteurs des véhicules, pour mettre en avant le danger que représente l’usage du téléphone mobile durant la conduite, mais aussi ce que stipule la loi dans ce contexte et les sanctions qu’encourt l’usager de la route pris en flagrant délit de communication.

«La DGSN mobilise tous les moyens nécessaires en multipliant les actions de sensibilisation, pour inculquer la culture de la sécurité routière aux automobilistes et aux piétons, afin d’éviter le plus possible les cas d’accident», a ajouté le représentant de la Sûreté nationale.

Il est utile de rappeler que le texte de loi 01-14 de 2001 relative à l’organisation et à la sécurité de la circulation routière punit d’une amende forfaitaire allant de 4.000 DA à 6.000 DA, portant sur l’usage manuel du téléphone portable ou l’écoute par le casque d’écoute radiophonique durant la conduite et de la mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite.

L’usager de la route pris en flagrant délit (infraction de troisième degré) se verra également retirer son permis de conduire pour une durée de 6 mois. En cas d’accident entraînant la mort ou causant des blessures, la peine est durcie et peut aller jusqu’à l’emprisonnement.

Par ailleurs, la caravane de sensibilisation de la Direction générale de la Sûreté nationale concernera tout le territoire national, d’une autre manière les zone intra-muros. Cette nouvelle action s’inscrit parmi les 371.389 campagnes de sensibilisation organisées par la DGSN destinées à la prévention des usagers de la route, durant le premier trimestre de cette année. À travers cette campagne, la DGSN a réitéré son appel à tous les conducteurs pour éviter l’usage du téléphone portable au volant.

