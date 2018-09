Délinquance juvénile : 2.199 affaires traitées en 6 mois

La délinquance juvénile est un phénomène social en constante augmentation. Relativement récent, celui-ci commence en effet à prendre des proportions plus importantes, d’où l’impératif, pour les autorités concernées, d’instaurer une stratégie de prévention.

C’est ce qui ressort, notamment, des travaux de la session de formation sur «La prévention et la lutte contre la délinquance juvénile», organisée au niveau de l’École de police de Dar El-Beida, et ce au profit des éléments et cadres de la Sûreté nationale.

«Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme annuel de formation tracé par la Direction générale de la Sûreté nationale, et qui vise à améliorer le niveau de la ressource humaine spécialisée dans ce domaine», a déclaré le sous-directeur des affaires criminelles au niveau de la direction de la police judiciaire, M. Samir Chenaf.

Le haut fonctionnaire a fait savoir, dans ce sens, que les expériences acquises par les éléments de la police sur le terrain ont permis d’enregistrer des progrès notables en matière de lutte contre le crime. Ce qui est l’une des priorités majeures de la DGSN.

Dans ce contexte, il a affirmé que de telles formations visent à renforcer les connaissances sur les exigences fondamentales d’un système de justice pour des mineurs et se focalise sur la médiation en matière de justice pour mineurs et sur l’organisation et la compétence des tribunaux pour des enfants. «Cette formation est encadrée par des experts en la matière. Au cours de cette session, les participants apprendront différentes compétences essentielles, pour mieux répondre aux défis spéciaux du travail de la protection des enfants», a-t-il dit.

Outre le développement des capacités opérationnelles des agents et cadres de la formation, il est abordé la maîtrise de la procédure applicable aux mineurs et la rédaction des différents procès-verbaux dans une procédure impliquant un mineur. Présent lui aussi à cette rencontre, M. Mustapha Khiati, président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé (FOREM), a affirmé que «ces derniers années, l’Algérie enregistre une montée de la délinquance juvénile», appelant à une mobilisation plus «accrue» de la société civile autour de cette question.

Selon M. Khiati, la prévention de la délinquance juvénile est un élément essentiel de la prévention du crime. «En s’adonnant à des activités licites et utiles à la société, et en se plaçant à l’égard de celle-ci et de la vie dans une perspective humaniste, les jeunes peuvent acquérir une mentalité non criminogène», a-t-il argué.

Évoquant les causes de prolifération de ce fléau sociétal inquiétant, le président de la FOREM cite, entre autres, le cumul psychologique de plusieurs années de stress durant la décennie terroriste, l’inadaptation de certaines personnes à la vie moderne. L’intervenant cite également des causes historiques, environnementales et sociologiques. Il rappelle, ainsi, que 500.000 élèves sont victimes, chaque année, de déperdition scolaire, dont une bonne partie se retrouve à la rue sans perspective aucune. Selon les chiffres avancés, lors de cette rencontre, la DGSN a traité pas moins de 2.199 affaires durant la période du premier semestre de cette année en cours, et dans lesquelles 2.900 adolescents ont été interpellés. Les statistiques des services de sécurité sont là pour le prouver. En 2017, en effet, le bilan de la Sûreté nationale a fait ressortir pas moins de 5.423 mineurs, impliqués dans des affaires de délinquance, représentés par 5.105 garçons et 218 filles. Les mêmes services avaient traité 4.822 affaires, liées à des délits, soldées par 2.339 mineurs, écroués par les services de la police et placés dans des centres pénitentiaires.

S’agissant de la nature des délits commis par les petits délinquants, on notera le vol en tête, avec un taux de 29%, suivi des coups et blessures volontaires, avec plus de 25% dans des agressions à l’arme blanche. Les mêmes chiffres ont fait état de 23% des mineurs arrêtés pour détention et commercialisation de stupéfiants et association de malfaiteurs.

Sarah A. Benali Cherif