Education nationale : Une circulaire pour la mise en œuvre de « l’école de qualité »

Cette circulaire définit le cadre d’orientation général dans lequel devrait s’inscrire la préparation et le déroulement de cette année scolaire.

Il faut savoir que l’année 2018/2019 se caractérise par la mise en œuvre du processus de «l’école de qualité», à laquelle aspire toute la communauté éducative et nationale.

Pour cette rentrée qui s’est déroulée dans des bonnes conditions, plus de 9 millions d’élèves ont rejoint les bancs de l’école, répartis sur 27.351 établissements éducatifs à travers l’ensemble du territoire national.

La ministre de l’Éducation nationale a, dans une déclaration récente, mis l’accent sur l’importance de consentir les efforts nécessaires pour garantir un enseignement de qualité, à travers la formation des enseignants et l’accès de tous les élèves aux manuels scolaires avant le début de la rentrée scolaire.

Mme Benghabrit a indiqué que son département procèdera à la présentation du nouveau manuel scolaire dans les établissements scolaires, lors de la rentrée 2019-2020. Des mesures incitatives s’inscrivant, entre autres, dans le cadre de la politique éducative en Algérie adoptée depuis quelques années et qui repose sur l’instauration d’un cadrage stratégique des opérations à entreprendre jusqu’en 2030, pour assurer la continuité de la mise en œuvre de la réforme du système scolaire, dont le principal objectif est un enseignement de qualité. D’ailleurs, une série de mesures ont été prodiguées aux responsables.

Parmi lesquelles les grandes orientations devant guider toutes les actions à entreprendre afin d’assurer la réussite de cette année scolaire.

Sur les questions pédagogiques, la ministre avait souligné la nécessité pour les enseignants d’identifier les acquis scolaires des élèves, dans un premier temps, en ajoutant que «le second élément fondamental est le suivi de l’enseignant par l’inspecteur», conformément au plan national des apprentissages et la stratégie d’évaluation, «particulièrement les nouveaux enseignants qui ont fait un stage».

Dans la continuité des réformes, le secteur de l’Éducation nationale s’attelle à développer un ensemble d’actions inscrites au plan d’action du gouvernement.

Parmi ces actions, figurent l’amélioration de la maîtrise des langages fondamentaux au primaire, la réforme du système d’évaluation pédagogique, la généralisation progressive de l’enseignement de l’amazigh, l’amélioration de la gouvernance dans le système scolaire en poursuivant la numérisation du secteur, le renforcement de l’éducation à la citoyenneté, et la mise en œuvre du programme national de formation en direction de tous les personnels.

Il convient de rappeler que le ministère a procédé à une importante opération de recrutement. À ce titre, plus de 740.000 candidats ont passé, le 12 juin dernier, le concours de recrutement organisé par le ministère de l’Éducation nationale pour pourvoir 8.586 postes pédagogiques et administratifs au niveau national. Au total, 3.378 enseignants primaires ont été recrutés, à savoir 2.377 enseignants d’arabe, 204 d’amazigh et 797 enseignants de français.

Kamélia Hadjib