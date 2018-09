Faculté de médecine de Tizi Ouzou : Sortie d’une nouvelle promotion de 375 médecins, dont 62 spécialistes

La faculté de médecine de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou a organisé une cérémonie en l’honneur de 375 étudiants en médecine qui venaient de décrocher leur diplôme après un long et non moins passionnant cursus. La cérémonie en l’honneur de cette nouvelle promotion de 375 diplômés en sciences médicales, dont 62 médecins spécialistes de différentes branches, 143 médecins généralistes, 98 pharmaciens et 72 dentistes, s’est déroulée dans une ambiance conviviale à l’auditorium du campus universitaire Hasnaoua, en présence du recteur de l’UMMTO, le professeur Ahmed Tessa, du doyen de la faculté de médecine, le Pr Abdelkrim Messaoudi, ainsi que des représentants du CHU Nédir- Mohamed, de l’Ordre des médecins, ainsi que des enseignants et professeurs ayant participé à la formation de cette nouvelle promotion qui vient ainsi renforcer les structures de santé de la wilaya. Lors des différentes interventions en cette heureuse occasion, l’accent a été mis sur la nécessité de voir ces nouveaux médecins respecter à la lettre le serment d’Hippocrate et Galien pour les pharmaciens, les invitant à se mettre au service des patients sans aucune distinction. Les familles des nouveaux diplômés étaient présentes, lors de cette cérémonie, durant laquelle elles ont exprimé leur joie de voir leurs enfants réussir. Les heureux diplômés, ainsi que leur famille ont aussi rendu hommage à tous ces enseignants et professeurs qui n’ont lésiné sur aucun effort pour les former, selon les normes universelles.

Bel. Adrar