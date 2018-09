Inscriptions à la formation doctorale : Mise en ligne de la plate-forme numérique

Dans le cadre de la prise en charge des aspects liés a l’opération d’inscription en ligne, pour participer aux concours d’accès à la formation doctorale de 3e cycle, au titre de l’année universitaire 2018 2019, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé que la plate- forme nationale des candidatures aux concours sera mise en ligne depuis quelques jours.

Dans une note rendue publique par la direction générale des enseignements et de la formation supérieure du ministère, qui précise que les candidats auront jusqu’au 26 de ce mois de septembre pour s’inscrire via le lien http://progres.mesrs.dz/webdoctorat, «le concours national est ouvert à l’ensemble des titulaires d’un diplôme de master ou d’un titre étranger reconnu équivalent, dans la filière du concours», peut-on lire dans la même note.

Cette plate-forme est, en somme, une démarche qui simplifiera aux responsables des établissements universitaires, l’étude et la saisie des données numériques, et permettra également d’écourter les délais de traitement des dossiers, et d’éviter, ainsi, grâce à l’outil technologique, la paperasserie trop encombrante.

Pour une bonne gestion et une maîtrise des données, le MESRS a organisé une des journées de formation à l’utilisation de cette plateforme au profit des vice-recteurs et directeurs adjoints chargés de la formation doctorale.

Dans le même contexte, et dans le but d’élargir le choix d’étude, le ministère vient d’autoriser 16 nouvelles universités à travers le territoire national à délivrer des doctorats, conformément aux dispositions des articles 9 et 113 du décret exécutif n° 254.98 de 1998 modifié et complété.

En effet, selon l’arrêté ministériel numéro 639, daté du 28 juillet dernier, les établissements de l’enseignement supérieur, habilités à dispenser une formation doctorale au titre de cette année universitaire, sont les universités de Laghouat, de Béjaïa, de Djelfa, de Médéa et de M’sila, pour les wilayas du Centre. Pour ce qui est des wilayas de l’Est, ce sont les universités de Guelma, Khenchela, Skikda, Bordj Bou-Arréridj, El-Tarf et même l’université de Jijel, qui assureront cette année l’organisation de la formation de troisième cycle, en vue de l’obtention du doctorat, et ce dans différentes spécialités.

Cette décision a également concerné cinq universités de l’Ouest et du Sud, à savoir les campus de Saïda, de Chlef, d’Adrar, de Mostaganem et de Mascara. L’arrêté ministériel a défini les spécialités concernées par la décision d’élargir la formation doctorale à d’autres universités. Parmi les spécialités retenues, il s’agit des sciences islamiques, langue et littérature arabes, les sciences de l’information et de la communication, psychologie, sciences économiques et de gestion, histoire et mathématiques.



Depuis l’introduction du système LMD, près de 3.000 étudiants sur 5.463 inscrits en doctorat ont soutenu leur thèse



En ce qui concerne l’organisation du concours, le même document précise qu’il se déroule en quatre phases : après l’inscription sur la plate-forme, les services comptant au niveau du vice-doyen chargé de la formation de 3e cycle entament l’étude méticuleuse des dossiers de candidature qui permettra la présélection des candidats remplissant les conditions requises ; cette première sélection sera suivie par l’organisation des épreuves écrites, viendra ensuite la proclamation des résultats et l’inscription des candidats retenus.

L’étude des dossiers de candidature se fait à la base des résultats obtenus au master, où l’on apprend, dans ce sens, que la pondération de 80% sur la moyenne générale de la deuxième et dernière année de formation, de 20% aussi sur la note du mémoire de master, «la moyenne obtenue permet d’identifier la catégorie de ces candidats en les comparant au dernier des candidats retenus des autres catégories des masters normaux», précise le document.

S’agissant du classement final des candidats, par ordre de mérite et par spécialité, il s’effectue exclusivement sur la base des notes finales des épreuves écrites. Les résultats définitifs du concours ne peuvent faire l’objet d’une publication ou d’un affichage avant leur validation par les organes scientifiques habilités.

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, a récemment mis l’accent sur l’importance de promouvoir le domaine de la recherche scientifique, à travers le renforcement des capacités d’encadrement, pour atteindre une formation doctorale de qualité qui réponde aux normes internationales. Selon le ministre, c’est aussi une nécessité, pour répondre aux besoins des universités en matière d’encadrement, notamment dans les domaines de la recherche et de la créativité.

M. Hadjar a, dans ce contexte, indiqué que tout étudiant désirant passer le concours de postgraduation, master ou doctorat a le droit de s’inscrire dans n’importe quelle université du pays, à condition que l’établissement dispose d’un nombre suffisant d’enseignants encadreurs en la matière.

Il est utile de rappeler qu’entre 2012 et 2017, soit après l’introduction du système LMD, pas moins de 2.974 étudiants sur 5.463 inscrits en doctorat ont soutenu leur thèse.

D’autre part, l’ouverture de cette plateforme est significative des efforts de modernisation du secteur de l’Enseignement supérieur, ainsi que l’amélioration de la gestion et de la performance, tant dans le cadre académique que pédagogique.

Sarah A. Benali Cherif